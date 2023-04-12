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12 Nisan 2023
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2023’te gönderilen göçmen sayısı açıklandı

Alaturka Online
Alaturka Online

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele ve sınır dışı işlemleri sürüyor.

Buna göre, 8-12 Nisan tarihlerinde Ağrı, Erzurum ve Iğdır’dan gerçekleştirilen toplam 5 charter (özel uçuş) ile 958 Afganistan uyruklu göçmen sınır dışı edildi.

GÖNDERİLENLERİN 3’TE 1’İ AFGAN

Uçuşlarla yılbaşından bu yana Afganistan’a düzenlenen 20 charter seferi ile 3 bin 277, tarifeli seferlerle 6 bin 984 olmak üzere, 10 bin 261 yabancının ülkelerine dönüşü sağlandı.

Böylece yılbaşından bu yana tüm uyruklardan sınır dışı edilen göçmen sayısı 30 bin 527’ye ulaştı. Ayrıca 18 bin 20 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri devam ediyor.

Geçen yıl 235’i Afganistan’a, 2’si de Pakistan’a olmak üzere 237 charter seferinin yanı sıra düzenlenen tarifeli uçuşlarla toplam 124 bin 441 düzensiz göçmen sınır dışı edilmişti. (AA)

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