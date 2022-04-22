21. Gün Ramazan İftar Menüsü.

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar.

21. Gün Ramazan İftar Menüsü

Mercimek Çorbası

Karışık Dolma

Havuç Tarator

Mantarlı Pilav

Armut Tatlısı

Mercimek Çorbası

Malzemeler:

2 su bardağı kırmızı mercimek

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet orta boy soğan

2 adet orta boy patates

2 adet havuç

8 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı Un

yarım limon suyu

tuz

Yapılışı:

Ayıkladığınız mercimekleri yıkayın ve süzün.Soğanı, havuçu, patatesleri soyun ve dilimleyin, mercimekleri ekleyerek tencereye alın.

Sıvı yağı, suyu ve tuzunu ekleyerek malzemeler iyice yumuşayana kadar kaynatın.(Kettle da yada çayanlıkta su ekleyebilmek için mutlaka sıcak su bulundurun.)

Malzemeler yumuşayınca, küçük bir tavada tereyağı ve unu yakmadan kokusu çıkana kadar kavurun.

Tencereye unlu karışımı ekleyin 5 dk. daha kaynatın, limon suyunu ekleyin ve tencere ocaktayken blendırdan geçirerek tüm bütün sebzeleri parçalayın.

Kaselere aldığınız çorbaları isteğe göre kırmızı ve kara biber ekleyerek servis yapın.

Karışık Dolma

Malzemeler:

3 adet orta boy kabak

2 adet orta boy patlıcan

6 adet dolmalık biber

3 adet dolmalık kırmızıbiber

2 adet domates (kapak için)

250–300 gr. dana kıyma

1 su bardağı dolmalık pirinç

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet domatesin rendesi

yarım demet maydanoz (isteğe göre)

2 adet orta boy kuru

1 çorba kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su

tuz, karabiber

kırmızı biber, kuru nane

Yapılışı:

Sebzelerin hazırlanması:

Tüm dolmalık sebzeleri iyice yıkayın.

Yeşil ve kırmızıbiberlerin tepelerini kapak yapılabilecek şekilde bıçakla yardımı ile kesin ve tüm çekirdekleri çıkarın. Biberlerin içini parmağınızla hafifçe tuzlayın.

Kabak, patlıcan (isteğe göre domatesleri) yapım aşamalarındaki gibi önce saplarından ayırın, daha sonra 2 parçaya bölün ve kabak oyacağı yardımıyla içlerini çıkartın ve içlerini biberlerdeki gibi tuzlayın.

Kıymalı harcın hazırlanması:

Pirinçleri 2-3 su yıkayıp ılık su içinde yaklaşık 30 dakika dinlendirin ve iyice süzün, domatesleri rendeleyin.

Kıymayı, yemeklik doğranmış soğanı, sıvıyağın, pirinci, domatesleri, nane, maydanoz, tuz ve karabiber iyice karıştırın. Harcınızın sulu olmasına dikkat edin.

Dolma Yapımı:

Bir yemek kaşığı yardımı ile sebzelerin içini hazırladığınız harçla doldurun, Sebzelerin üst kısımlarından 1’er cm boşluk kalacak şekilde doldurun (çok fazla sıkıştırmamaya özen gösterin çünkü pirinçler piştikçe şişmeye başlayacak).

Doldurulmuş sebzeleri geniz ve çok derin olmayan tencereye dik ve sıkıca yerleştirin.

2 yemek kaşığı salçayı sıcak su ile eritin ve dolmaların üzerine dökün, Sıvıyağ ekleyerek dolmaların yarısına gelecek kadar sıcak su ekleyin Su kaynayıncaya kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra ise kısık ateşte yaklaşık 30 dakika kadar pişirin. Dolmalar çatalla dokununca rahat deliniyorsa dolma pişmiş ve servise hazır demektir.

Servis tabağına aktarıp, sıcak servis yapın.

Havuç Tarator

Malzemeler:

2 adet orta boy havuç

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

4-5 yemek kaşığı sıvıyağ

tuz

Yapılışı:

Havuçları yıkayın ve kabuklarını soyun. Rendenin iri tarafıyla rendeleyin.

Tavaya zeytinyağını alın, havuçları ekleyerek orta ateşte havuçlar yumuşayıncaya kadar (yaklaşık 5-6 dakika soteleyin)

Sarımsağı rendeleyin, biraz tuz ekleyerek 1 su bardağı yoğurt ile karıştırın

Pişen havuçları ocaktan alın ve 10 dakika kadar soğumasını bekleyin.

Hazırladığınız sarımsaklı yoğurdu pişirdiğiniz havuçlara ekleyerek karıştırın. Buzdolabında dinlendirdikten sonra servis yapın.

Mantarlı Pilav

Malzemeler :

10-12 adet kültür mantarı

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı kaynar su

2 yemek kaşığı tereyağ

1 adet et bulyon yada tuz

2 tutam ince kıyılmış dereotu

Yapılışı :

Pirinçleri 1-2 su yıkayın ve yaklaşık yarım saat önce ılık tuzlu suya koyarak bekletin.

Mantarları yıkayın ve 5 dakika kadar haşlayın. Haşlanan mantarları ince ince dilimleyin.

Tereyağını tencereye alın, üzerine dilimlediğiniz mantarı ekleyerek 2 dakika kadar kavurun.

Suda beklettiğiniz pirinçleri süzün ve mantarların üzerine ekleyerek kavurun. Pirinçler saydamlaşınca üzerine bulyon ve suyu ekleyin.

Pirinçlerin üzeri göz göz oluncaya kadar orta ateşte, daha sonra kısık ateşte pişirin ve ocaktan alın. 10 dakika demledikten sonra karıştırın ve hafifçe ıslattığınız kaselere koyarak tabağa ters çevirin. Üzerine dereotu serperek servis yapın.

Armut Tatlısı

Malzemeler:

6 adet armut

2 adet çubuk tarçın

3-4 karanfil tanesi

1,5 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

Renklendirmek için gıda boyası

Yapılışı:

Armutları saplarına zarar vermeden soyun ve çekirdeklerini oyacak yardımıyla çıkartın. Hazırladığınız armutların altını bıçak yardımıyla düzleştirin.

Tencereye 4 su bardağı suyu koyun, üzerine şekeri, tarçını ve karanfili ekleyin ve çay kaşığının arkasıyla biraz gıda boyası koyarak ocağa alın. Karıştırarak şeker ve gıda boyasının erimesini sağlayın.

Armutları tencereye alın ve 25 dakika kısık ateşte pişirin.

Rengi tamamen kırmızıya dönen armutları tencereden alın ve soğumaya bırakın.

Kaymak, kremşanti ya da dondurma ile servis yapın.