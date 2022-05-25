21 kişinin öldüğü patlamanın sorumluları yeniden yargılanacak

14 yıl önce 21 kişinin öldüğü Davutpaşa’daki kaçak maytap atölyesinde meydana gelen patlamada zamanaşımı nedeniyle ceza almayan kamu görevlileri yeniden yargılanacak. Ailelere 1.2 milyon tazminat ödenecek.

Sozcu.com.tr

İstanbul Davutpaşa’da 14 yıl önce altı katlı bir binada kaçak olarak işletilen maytap atölyesinde patlama meydana gelmiş, tüm bina ve etrafındaki yapılar ciddi zarar görmüştü. Patlama sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 115 kişi yaralanmıştı.

Patlamada ölenlerin yakınları, yargılama sonunda adaletin sağlanamadığını kaydederek konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Aileler yüksek mahkemeye yaptıkları başvuruda, yapı kullanma izni bulunmayan, ticari amaçla kullanılan ve izinsiz patlayıcı madde üretimi yapılan binada meydana gelen patlama sonucu 21 kişinin ölmesi, çok sayıda kişinin yaralanması, olay nedeniyle başlatılan ceza soruşturmasında bir kamu görevlisi hakkında zamanaşımından düşme, diğer bazı kamu görevlileri hakkında da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiğini savundu.

“PATLAMA ÖNGÖRÜLEBİLİRDİ”

Başvurucular, ilgili kamu görevlileri tarafından tehlikeli faaliyetin/patlamanın öngörülebilir olduğunu ancak kamu görevlileri tarafından gerekli tedbirlerin alınmadığını ve nihayetinde bu ihmale/kusura bağlı olarak çok sayıda insanın/yakınlarının hayatını kaybettiğini, patlamanın meydana gelmesinde kusuru bulunan İmar ve Planlama Müdürü S.K. hakkında açılan davanın zamanaşımı nedeniyle düşmesi ve diğer kamu personeli hakkında hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verilmesinin de böyle ciddi/vahim bir olayda cezasızlık sonucunu doğurduğunu belirterek yaşam hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü.

HÜKÜM: YENİDEN YARGILANMALARINA

Yüksek Mahkeme inceleme sonunda şu hükmü kurdu:

Yaşam hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının maddi ve usul boyutunun İHLAL EDİLDİĞİNE,

Kararın bir örneğinin Anayasa’nın 17. maddesinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Başvuruculara net 1 milyon 200 bin TL manevi tazminatın ekli listede belirtildiği şekilde ÖDENMESİNE, tazminata ilişkin diğer taleplerin REDDİNE,

Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 15/3/2022 tarihinde

OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

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