21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nın statüsü değişti

İSTANBUL (AA) – UEFA, 2021 yılında yapılacak 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım şartlarında ve şampiyona organizasyonunda değişiklik yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Macaristan ile Slovenya ortaklığında düzenlenecek 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde önceden planlanan grup ikincilerinin play-off maçları oynaması kaldırıldı.

Play-off maçları için ayrılan kasım ayında da grup maçlarını oynayacak takımlardan lider bitiren 9 ülke ile en iyi 5 grup ikincisi şampiyonaya doğrudan katılma hakkını elde edecek. 2021 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Macaristan ve Slovenya da organizasyona direkt katılacak.

– Şampiyona Mart 2021'de başlayacak

Turnuvada yer alacak 16 takım şampiyona grup maçlarını 24-31 Mart 2021 tarihlerinde Macaristan ve Slovenya'da oynayacak. Macaristan, A ve C Grubu maçlarına ev sahipliği yaparken B ve D Grubu'nun karşılaşmaları Slovenya'da oynanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan toplam 8 takım ise çeyrek finale yükselecek.

Çeyrek final ve yarı final maçları ise 31 Mayıs-3 Haziran 2021'de yine bu iki ülkede oynanacak. Final, 6 Haziran 2021'de Slovenya'da yapılacak.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile mücadele ediyor. Türkiye grupta oynadığı 6 maçta topladığı 4 puanla altıncı sırada yer alıyor.