21 yaşında coronadan öldü… DSÖ bu mesajı paylaşmıştı: ‘Gençler siz yenilmez değilsiniz’

İngiltere’nin Buckinghamshire bölgesindeki High Wycombe kentinde yaşayan 21 yaşındaki Chloe Middleton, corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

İngiliz medyası, Chloe’nin kronik hastalığı ya da sağlık problemi olmamasına rağmen virüs nedeniyle hayatını kaybeden en genç kişi olduğunu duyurdu. Genç kadının annesi Diane Middleton, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bunun sadece ‘bir virüs’ olduğunu düşünenler tekrar düşünün. Bu virüs 21 yaşındaki kızımın canını aldı” ifadelerini kullandı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NDEN GENÇLERE UYARI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz günlerde corona virüsü hakkında gençlere uyarılarda bulunmuştu. Ghebreyesus, “Bugün gençlere bir mesajım var. Siz yenilmez değilsiniz. Virüs haftalarca hastanede yatmanıza neden olabilir, hatta ölümünüze yol açabilir” ifadelerini kullanmıştı.

İNGİLTERE’DE 423 ÖLÜ, 8 BİN 167 VAKA

İngiltere’de corona virüsü tespit edilenlerin sayısı 8 bin 167 olarak açıklanırken; virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 423’e yükseldi.

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