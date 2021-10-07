21 yaşındaki öğrenci Meral Akşener’e öyle bir dert yandı ki… “Benim yaşamaya ihtiyacım var!”





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Adıyaman'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Meral Akşener'in sokakta karşılaştığı bir genç öyle bir dert yandı ki Akşener üzülerek dinledi. 21 yaşındaki genç öğrenci "Benim yaşamaya ihtiyacım var" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #iyiparti #röportaj #adıyaman #haber #siyaset #yurttaştv