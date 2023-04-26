21 yılda geldiğimiz nokta: Kıyma yerine tavuk ciğeri

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli’de vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

Karaca ilk olarak Çameli’nde bir kasap dükkanında kasaba ‘Vatandaş et alabiliyor mu?’ diye sordu. Kasap “Zor” yanıtı verdi. O sırada alışveriş yapan bir vatandaş ‘Kıyma yerine tavuk ciğeri aldım” diyerek elindeki poşeti gösterdi. Karaca, ‘İktidarımızda; Et ve Süt Kurumu ile et, peynir ve süt fiyatları yarıya inecek” dedi. Kasap esnafı ise ‘Değişim lazım’ diye konuştu.

50 MİLYAR MAAŞ ALSAN DA ALIM GÜCÜ YOK

Civar köylerin ayakkabı tamiratını yapan emekli vatandaş “İnsanlar daha önce attıkları ayakkabıları artık tamir için daha sık getiriyorlar. Geri vitese takıldı. Tamir ediyoruz ama biz de bittik, ben emekliyim. Esnaflığı bitirdiler. Emekli maaşı ‘7 bin 500 TL’ dediler ama onu da tam vermediler. Ben soruyorum. Önceden ne kadar maaş alıyordun? 5 bin lira alıyordun. 5 bin TL alırken neler yapıyordun? 50 milyar maaş alsan yapabilecek misin? Yok yapamam. Olay burada” diyen ayakkabı tamir ve tadilatı yapan emekli vatandaşın alım gücünün nasıl düştüğünü anlattı.

İHTİYARLARIN EMEKLİ MAAŞINA ORTAK OLUYORUZ

Bir ayakkabı ve giysi esnafı ise “Masrafını karşılayabiliyor musun?” diye soran Karaca’ya “Ödün veriyoruz. Mümkün olduğunca cepten yememeye çalışıyoruz ama yiyoruz, bizimki yetmezse ihtiyarların emekli maaşını yiyoruz. Buraya harcıyoruz” yanıtı verdi. Karaca, “Onlara çok selamlarımı söyle. İktidara geleceğiz; 14 Mayıs’tan sonra ilk Kurban Bayramında her birinin hesaplarında 15 bin TL olacak. Kurbanı keseceksiniz. Kavurmayı yapacaksınız. Torunlarla birlikte hep birlikte yiyeceksiniz. Ne yapmak lazım, değiştirmek” diyerek CHP’nin emeklilere ikramiye vaatlerini anlattı.

14 MAYIS’TA OKEY ATACAĞIZ

Çameli kahvehanelerindeki vatandaşlarla arasında samimi diyaloglar yaşanan Karaca, kahvehane esnafına “Ekmeğini ‘daş’tan kazanan abiler selamıyla geldim” dedi. “Biz şimdi okeye dönüyoruz. 14 Mayıs’ta okeyi dışarı atacağız” sözünü hatırlatan Karaca, vatandaşlardan Millet İttifakı iktidarı için destek sözü aldı.