fbpx
Anasayfa Haberler Gündem 214 kişi gözaltına alındı: 8 grup deşifre edildi

214 kişi gözaltına alındı: 8 grup deşifre edildi

Yazan:
Alaturka Online
-

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik 8 suç grubuna operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Yayınlanma:

214 kişi gözaltına alındı: 8 grup deşifre edildi

Bakan Soylu, “Suç gruplarına ilişkin, “Tüm illerde suç gruplarına yönelik çalışma yapılmış, 8 suç grubunun bu sabah itibariyle 615 adreste arama kararı alınmıştır. Savcılıklarımızla koordine olarak 214 şahısa gözaltı kararı verilmiştir. Şu anda eş zamanlı olarak 7 ilde bir operasyon yapılıyor. Nefes operasyonunun önemi tütün mamulü ve makaron kaçakçılığına yönelik yapılan ilk büyük operasyon olmasıdır” diye konuştu.

İstanbul'da operasyonda hareketli anlar... İlginizi Çekebilir İstanbul’da operasyonda hareketli anlar…

İlgili İçerikler

YORUM YOK

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

© Alaturka First Turkish American Newspaper in the United States - Powered by TURKSC Media Group