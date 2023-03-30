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30 Mart 2023
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22 besiciyi milyonlarca lira dolandırdılar: 3 gözaltı

Alaturka Online
Alaturka Online

Altıeylül, Susurluk, Karesi ve Dursunbey ilçelerinde, hayvan sattıkları kişiler tarafından dolandırıldıklarını iddia eden bazı besiciler jandarmaya başvurdu.

Yapılan incelemelerde, 22 besicinin 3 milyon 100 bin lira dolandırıldığı tespit edildi.
Bunun üzerine besicilerden karşılıksız çek ve senetlerle hayvan aldığı iddia edilen İ.Z. (61), eşi A.Ö. (58) ve çocukları K.Z. (28) gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 18 boş çek karnesi ve 6 yazılı senet ele geçirildi.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. (AA)

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