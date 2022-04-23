22. Gün Ramazan İftar Menüsü

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar.

22. Gün Ramazan İftar Menüsü

Pratik Sebzeli Tavuk Çorbası

Fırında Sebzeli Tavuk But

Çin Böreği

Elmalı Miföy Tatlısı

Pratik Sebzeli Tavuk Çorbası

Malzemeler:

3 adet tavuk but

9 su bardağı su

1 adet küçük boy kuru soğan

1 adet küçük boy patates

1 adet küçük boy havuç

1 diş sarımsak (isteğe göre)

1 çay bardağı arpa şehriye

Tuz

Karabiber

1 tutam maydanoz

Yapılışı:

1. Patatesi, havucu ve soğanı yemeklik doğrayın.

2. Butları, sebzeleri, baharatları ve suyu düdüklüye alın. 15 dakika düdüklüde pişirin.

3. Tavukları alın ve sebzeleri blenderdan geçirin. Arpa şehriyeyi ilave edin.

4. Çorba kısık ateşte kaynarken tavukları ufak ufak doğrayın ve çorbaya ekleyin.

5. Arpa şehriyeler pişince isteğe göre biraz maydanoz ekleyin, çorbayı ocaktan alın ve sıcak servis edin.

Fırında Sebzeli Tavuk But

Malzemeler:

8-10 adet piliç but

4 büyük patates

yarım kg konserve bezelye

karabiber

pulbiber

kekik

tuz

zeytinyağı

3-4 yemek kaşığı domates salçası

Yapılışı:

Butları derileri tamamen soyulur ve butlar yıkanır. Patatesler iri elma dilimi şeklinde doğranır. Geniş bir boracama butlar ve patatesler dizilir, bezelyeler serpilir.

Salçaya tüm baharatlar eklenir, 1 su bardağı su ile salça seyreltilerek yemeğin üzerine dökülür.

Önceden ısınmış 200 derece fırında yaklaşık 40-50 dakika pişirilir. Tavuk piştiği zaman servis yapana kadar fırında tutarsanız tavuğunuz nar kıvamında olur.

Çin Böreği

Malzemeler:

1 adet ortaboy soğan

1 adet havuç

100 gr taze fasulye

100 gr lahana

2 diş sarımsak

1 adet tatlı kırmızı biber

1 adet tatlı yeşil biber

2 adet yufka

1 kahve fincanı soya sosu

1 su bardağı galeta unu

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı sıvıyağ

+ Kızartmak için sıvıyağ

Yapılışı:

Soğan, sarımsak ve kalan tüm sebzeleri ince ince kıyın. Sıvıyağı tavaya alarak kızdırın ve sebzeleri hafifçe ölünceye kadar soteleyin.

Soya sosunu ekleyerek suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin.

Pişen sebzeleri soğuması için kenara alın ve yufkayı tezgaha sererek 8 parçaya ayırın.

Yufkaları Sebzeli içi bol koyarak kalınca sarın.

Bir kaba yumurtayı kırın ve çırpın, börekleri önce çırpılmış yumurtaya sonra da galeta ununa bulayın.

Kızgın yağda önlü arkalı kızartın. İsteğe göre sıcak ve soya sosuyla sevis yapın.

Elmalı Miföy Tatlısı

Malzemeler:



6 adet kare milföy (sayı elma ile orantılı olarak arttırılabilir)

2 adet orta boy elma

Tarçın

Yarım su bardağı toz şeker

Süslemesi için:

Pudra şekeri

Yapılışı:

Elmaların kabuklarını soymadan rendeleyin ve tavaya alın, şekeri ve tarçını ilave ederek suyunu çekene kadar soteleyin, soğuması için ocaktan alın.

Çözülen milföylerin sağ ve sol tarafına dörder adet çizik atın.

Soğuyan harcı milföyün ortasına gelecek şekilde yayın.

Sonrasında saç örgü yapar gibi sağlı sollu milföy parçalarını birbirinin üzerine hafifçe gelecek şekilde kapatın.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizerek önceden ısılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Pudra şekeri serperek servis .