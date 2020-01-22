22 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor!

Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam yapılacak sonuçlar heyecanla bekleniyor. Büyük irakmiyeyi alma ümidiyle oynanan şans oyununda 6 rakamı doğru tahmin edenler milyonlarca liralık büyük ikramiyi hak edebiliyor. Geçtiğimiz hafta yaklaşıkı 7 milyon liralık büyük ikramiye veren Sayısal Loto’da buı haftaki şanslı rakamlar bekleniyor. İşte Sayısal Loto sonuçları ve tüm detaylar.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları saat 21.45’te açıklanacak.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA YAPILAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

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