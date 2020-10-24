23 Ekim On Numara sonuçları açıklandı!

Milli Piyango’nun haftada iki kere düzenlediği On Numara‘nın şanslı rakamları, ‘2-3-5-8-14-20-21-23-28-32-34-35-38-40-44-46-51-55-57-60-64-80‘ olarak belirlendi.

Büyük ikramiye olan 130 bin TL ise devretti.



ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir. Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanmaktadır.