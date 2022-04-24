23. Gün Ramazan İftar Menüsü

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar.

23. Gün Ramazan İftar Menüsü

Kabak Çorbası

Güveçte Kaşarlı Köfte

Kuskus Salatası

Tavuklu Gül Böreği

Profiterol

Kabak Çorbası

Malzemeler:

3 adet orta boy kabak

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy soğan

1 adet orta boy havuç

1 litre sıcak su (et suyuda kullanılabilir)

Zeytinyağı

Tuz, istenilen baharatlar

İsteğe göre et bulyon

Yapılışı:

Tüm sebzelerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.

Zeytinyağını tencereye alın, sebzeleri ekleyerek 4-5 dakika orta ateşte kavurun.

Üzerine suyu ekleyerek sebzeler tamamen yumuşayana kadar orta ateşte pişirmeye devam edin. (Eksilirse üzerine su ekleyebilirsiniz.)

Yumuşayan sebzeleri tenceredeyken pürüzsüz bir kıvam yakalayıncaya kadar blenderdan geçirin.

Tuz ve baharatlarla tatlandırarak sıcak servis yapın.

Güveçte Kaşarlı Köfte

Malzemeler:

500 gr. köftelik kıyma

yarım ekmek içi

1 adet soğan

2 diş sarımsak

yeteri kadar

tuz,

karabiber

isteğe göre köfte baharı

Üzeri için:

istenilen miktarda rende yada dilimlenmiş taze kaşar peyniri

domates

sivri yada çarliston biber

Yapılışı:

Ekmek, soğan ve sarımsak blendırda çekin.

Kıyma, çekilmiş ekmek, tuz, karabiber ve istenilen baharatlar ilave edilerek yoğrulur ve elle köfte şekline getirin.

Fırın ızgarasında ya da grillde pişirilin.

Pişen köfteler güveçlere paylaştırın.

Yanlarını dilimlenmiş domates ve biber ile süsleyin, üzerine kaşar peynirini ekleyerek önceden ısıtılmış fırında kaşar peynirleri eriyene kadar pişirin.

Sıcak servis yapın.

Kuskus Salatası

Malzemeler:

1 paket kuskus

2 adet közlenmiş biber

5 yemekkaşığı garnitür

yarım demet maydonoz

1 adet mısır konservesi

3-4 dal yeşil soğan

10 adet kornişon turşu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

tuz

limon

Yapılışı:

Kuskusu bol suda haşlayın. Biberleri fırında közleyerek küçük parçalara bölün.Maydanozu ve taze soğanları ince ince kıyın.

Turşuları küçük parçalara bölün, mısırı ve garnitürü süzerek diğer malzemelere ekleyin.

Kuskusu süzün ve soğuk sudan geçirin. İyice süzün ve tüm malzemeyi içine ekleyerek karıştırın. Zeytinyağı, limon ve tuz katarak servis yapın.

Tavuklu Gül Böreği

Malzemeler:

3 adet yufka

İçi harcı için:

250 gr tavuk kıyması

1 adet orta boy kuru soğan

Tuz

Karabiber

Sosu için:

1 yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Yapılışı:

Soğanı ince ince kıyın. Orta boy bir tavada pembeleşinceye kadar kavurun.

Pembeleşen soğanlara kıymayı ve baharatları ekleyerek suyunu salıp çekinceye kadar kavurun ve ocaktan alın.

Sos malzemelerini bir kapta çırpın ve kenara ayırın.

Yufkalarınızı 4 eşit parçaya bölün. Her parçanın yüzüne fırça yardımıyla hazırladığınız sostan sürün.

Üzerine kavurduğunuz kıymadan serpiştirin ve rulo yapın, gül şeklinde sararak yağladığınız fırın tepsisine dizin. Tüm yufkalara aynı işlemi uygulayın.

Sos kalırsa böreklerin üzerine sürün ayrıc ayumurta sarısı sürerek 180 derece önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirin.

Profiterol

Malzemeler:

Hamuru için:

230 ml. Su

40 gr. Tereyağı

115 gr. Un

3 adet yumurta

İç kreması (pastacı kreması) için:

3 adet yumurta

4 yemek kaşığı un

5 yemek kaşığı toz şeker

2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı vanilya aroması

Çikolatalı sos için:

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 su bardağı toz şeker

2 yumurtanın sarısı

3-4 yemek kaşığı kakao

Yarım paket vanilya

2,5 su bardağı süt

Süslemek için:

File fıstık ya da badem

Yapılışı:

Hamur yapılışı:

Su ve tereyağını çelik tencereye alın, su kaynamadan önce tereyağının iyice erimesi için karıştırın, hemen unu ekleyin.

Topaklanmaması için tahta bir kaşıkla sürekli karıştırın. Bu şekilde hamurunuz toparlanacak. Ara vermeden 3-4 dakika kısık ateşte karıştırmaya devam edin, hamur kendini tenceren kuratrıp toparlanınca ocaktan alın.

Geniş bir borcama koyun, tahta kaşıkla sürekli yayarak ve toplayarak hamurun kabuk bağlamadan soğumasını sağlayın.

Hamurunuz soğuyup pürüssüz bir hal alınca temiz ir çelik tencereye alın.

Üzerine yumurta ekleyerek mikserle çırpın, yumurtaları mutlaka tek tek ekleyin.

Yumuşak ve yapışkan bir hamur elde ettiğinizde hamurunuzu duy takılı krema sıkma torbasına alın.

Krema torbasındaki hamuru yağlı kağıt şerilmiş fırın tepsisine 2’şer cm. aralıklarla toplar oluşturacak şekilde sıkın. Hamur oldukça yapışkan olduğu için parmak uçlarınızı hafifçe ıslatarak topların üzerini hafifçe düzeltin.

190 derece ısıtılmış fırında 30 dakika boyunca pişirin (hamur pişince sakın fırın kapağını açmayın) fırın kapalı olarak hamuru soğumaya bırakın.

İç krema (Pastacı Kreması) Yapılışı:

Vanilya esansınız yoksa şekerli vanilin ve yumurta kokusunu alması için 2 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi kullanabilirsiniz. Limon kabuğu ttalınıza çok hoş ir aroma katacaktır.

Tüm kerema malzemesini tencereye aktarın orta ateşte karıştırarak koyulaşana kadar pişirin ve ocaktan alın. Ara sıra karıştırarak soğutun.

Pişen şu toplarınız ikiye bölerek varsa dondurma kaşığı ile yoksa tatlı kaşığı ile iç kremasını doldurun.

Çikolatalı sos yapılışı:

Tüm sos malzemesini soğukken tencereye alın ve aynı pastacı kreması gibi koyulaşana kadar karıştırarak pişirin ve ocaktan alın.

İçlerini doldurduğunuz şu toplarını isteğinize göre yanyana yada benim gibi üst üste dizin ve üzerine çikolatalı sos gezdirin. Fıstık serperek servis yapın.