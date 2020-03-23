23 Mart 2020 | SÖZCÜ İLE CORONA GÜNDEMİ





Dünyayı kasıp kavuran korona virüsü ülkemizde de ürkütücü yüzünü göstermeye devam ediyor. Türkiye'de corona virüsü vakası artık binlerle ölü sayısı ise onlarla ifade ediliyor. Sadece Türkiye değil, İtalya, İspanya, İngiltere başta olmak üzere tüm Avrupa kıtası ve Amerika Birleşik Devletleri de bu yeni tip virüsle mücadele ediyor. İşte Türkiye'nin ve dünyanın coronvirüsle imtihanında bugün…

Hazırlayan: sozcu.com.tr Yazıişleri – Kurgu: Aytaç Akyurt