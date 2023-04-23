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23 Nisan 2023
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23 Nisan kutlamalarında korku dolu anlar

Alaturka Online
Alaturka Online

Maltepe, Altayçeşme Mahallesi Kışlalı Caddesi’nde bulunan Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde belediyenin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında korku dolu anlar yaşandı.

ELİNDE BIÇAKLA SAHNEYE ÇIKTI

Elinde bıçak bulunan bir kişi, program için kurulan sahneye çıktı. Zabıta görevlileri şüphelinin inmesini ve elindeki bıçağı bırakmasını istedi.

ZABITAYA SALDIRDI

Ancak elinde bıçak bulunan saldırgan sahneden atlayarak zabıta görevlisine saldırdı. Şüpheli elindeki bıçağı zabıtaya savururken, görevli geri çekilmesi sayesinde yaralanmaktan kurtuldu.

ÇOCUKLAR VAR DİYE SİLAH KULLANAMADI

Programa katılan kadın ve çocukların çığlıkları arasında yaşanan olayda, polisler durumu fark ederek müdahale etti.

Polis ekipleri, çevredeki çocuklar sebebiyle silah kullanamadı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri plastik sandalyeleri kalkan yaparak şüpheliyi gözaltına aldı.

15 SUÇ KAYDI

Yakalanan Emre B. (28) isimli şüphelinin Maltepe Cezaevinden kısa süre önce tahliye olduğu öğrenildi. İşsiz olan şüphelinin, yaralama, gasp, hırsızlık gibi suçlardan 15 kaydı olduğu belirtildi. Yakalanan şüpheli emniyete götürüldü.

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