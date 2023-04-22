23 Nisan şiirleri: Çocuklara özel, anlamlı 2, 3, 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri…

23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından, 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gün olarak kabul edilmiştir. 23 Nisan, gelecek nesillere milli değerlerin, vatan sevgisinin, demokrasinin ve özgürlüklerin önemini anlatan bir mesaj verir. Çocukların bu değerleri benimsemesi ve gelecekte daha güçlü bir Türkiye inşa etmesi için bir fırsat sunar. 23 Nisan şiirleri de bu bilinci gelişmesi için önemlidir. İşte en iyi ve güzel örnekleriyle 23 Nisan şiirleri…

23 NİSAN ŞİİRLERİ

23 Nisan

23 Nisan…

Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen ol çocuğum.

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,

Öndere inan,

Sözünü tutan,

Sen ol çocuğum.

Küçüksün bugün,

Yarın büyürsün

Her işte üstün

Sen ol çocuğum.

Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen

Yurduna güven

Sen ol çocuğum.

Hasan Ali YÜCEL

23 Nisan

Sana armağan etti,

Ata bu güzel günü,

23 Nisan bugün,

Çocuk Bayramı günü.

Sevin, oyna, gez, dolaş,

Senin bayramın bugün.

Bayrağı sev arkadaş.

Dalgalandıkça öğün.

R.Gökalp ARKIN

23 Nisan

Baharın mutlu günü

Yurdumun kutlu günü

Neşelerin düğünü

Güzel 23 Nisan

İnanarak yürekten

Hız aldık Atatürk’ten

Bizi ona yükselten

Bir el 23 Nisan

23 Nisan

Bugün 23 Nisan

Atatürk’ten armağan

Sevinelim coşalım

Neşelenip taşalım.

Kağıt fener yapalım

Sınıflara asalım

Süsleyerek her yanı

Kutlayalım bayramı

23 Nisan

Bugün sen de bayrağım,

Daha şanlı dalgalan.

Bugün büyük bayramım

Bugün 23 Nisan.

Bugün başta talihim

Ve milletim uyandı

Ankara’nın bağrında

Bir sönmez ateş yandı.

Aydınlattı yurdumu

Dağıldı alev alev

Bugün kalktı ayağa

Uyuklayan koca dev.

Bugün bana Ata’mdan

En büyük bir armağan.

Bugün büyük bayramım

Bugün 23 Nisan…

İ.Hakkı TALAS

23 Nisan

Egemenlik bizimdir,

Düğün şenlik bizimdir,

Bu esenlik bizimdir,

Geldi 23 Nisan

Coşalım, sevinelim,

Süslenip giyinelim,

Coşkuyla övünelim,

Geldi 23 Nisan

Bayrakları alalım,

Alanlara dalalım,

Hepimiz bir olalım,

Geldi 23 Nisan.

Hadi BESLEYİCİ

23 Nisan

Biz dünyaya gelmeden

Her yeri düşman almış.

Atatürk düşmanları,

Yurdumuzdan çıkarmış

23 Nisan günü

Meclis kuruldu diye,

Büyük bayram verilmiş

Çocuklara hediye.

Gülelim eğlenelim

Kutlayalım bayramı

Verelim hep el ele

Yükseltelim vatanı.

Melahat UĞURKAN

23 NİSAN

Nasıl bayram etmez, sevinmez insan,

23 Nisan bu, 23 Nisan.

Türklük gerilemiş çaresiz kalmış,

Götürmüşken üç kıtaya şeref, şan.

Kalmış bir sultanın keyfine işler.

Nice yıllar olmuş Türkler perişan.

Gittikçe kuvvetsiz, çaresiz kalmış,

Dört yandan üstüne saldırmış düşman.

Milleti yüzüstü bırakıp kaçmış,

Canının derdine düşmüş de Sultan…

Ansızın işlerin başına geçmiş,

Milletin bağrından kopan kahraman…

Başlamış bir ölüm-dirim kavgası,

Sultana isyan bu, cihana isyan

Millet öyle büyük, baş öyle büyük,

Bakmış, parmağını ısırmış cihan…

Ana toprak için al bayrak için,

Tepe tepe gövde, dere dere kan…

Türk hak edince egemenliği,

Açılmış önünde bir şanlı meydan…

Kimsenin keyfine boyun eğmek yok,

Toplandığı tarih: 23 Nisan

Milletin adına Millet Meclisi,

Milletin isteği olsun her zaman…

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR

23 NİSAN

Bugün Yirmi Üç Nisan,

Toplandı bütün vatan,

Millet Meclisimize

Atatürk oldu başkan

Kaldırdı hasta yurdu,

Yılmaz bir ordu kurdu,

Türk’ün şanlı sesini,

Dünyalara duyurdu.

Yükseldi bayrağımız,

Koparıldı bağımız,

Sultandan ayrılınca,

Kurtuldu toprağımız.

Türk çocuğu gül, sevin,

Yaşa yurdunda emin,

Bugünü an bayram et,

Bugün senindir, senin.

VASFİ MAHİR KOCATÜRK

23 NİSAN

23 Nisan…

Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen çocuğum.

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,

Öndere inan,

Sözünü tutan,

Sen ol çocuğum.

Küçüksün bugün,

Yarın büyürsün,

Her işte üstün

Sen ol çocuğum,

Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen

Yurduna güven

Sen ol çocuğum.

HASAN ALİ YÜCEL

EGEMENLİK BAYRAMI

Egemen bir milletin,

Coştuğu bir gündür bu!

Yurduma hürriyetin,

Koştuğu bir gündür bu.

Başımızda Atatürk,

Ülkümüz yüce Türklük,

Milletimin en büyük,

Sevdiği bir gündür bu.

23 Nisan’ı veren,

Bugünleri gösteren,

Büyük Atam diyor ki:

“Türk, çalış, övün, güven!”

ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU

BİZİM BAYRAMIMIZ

Bu gelen bizim bayram

Yükseldi bak ünümüz.

23 Nisan bizm

En şerefli günümüz!

Al bayrağı açalım,

Gel gidelim törene.

Bin teşekkür, bizlere

Bugünleri verene…

Bizim için harcanan

Boşa gitmez bu emek,

Çünkü her Türk çocuğu

23 Nisan demek…

İsmail Hakkı SUNAT

23 NİSAN

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk’ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Saip EGÜZ

23 NİSAN

23 Nisan…

Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen çocuğum.

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,

Öndere inan,

Sözünü tutan,

Sen ol çocuğum.

Küçüksün bugün,

Yarın büyürsün,

Her işte üstün

Sen ol çocuğum,

Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen

Yurduna güven

Sen ol çocuğum.

HASAN ALİ YÜCEL

DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI

Kiminin saçı siyah,

Kiminin saçı sarı…

Ankara’da buluştu,

Dünyanın çocukları.

Her Yirmi Üç Nisan’da

Tekrarlanır bu olay.

Buluşma nedenini,

Açıklamak çok kolay.

Bu kocaman dünyada

Ülke sayısı çoktur.

Oysa ki hiç birinin

Çocuk Bayramı yoktur.

Dünyanın çocukları

Yurdumuza koşuyor,

Her Yirmi Üç Nisan’da

Cıvıldaşıp coşuyor.

Türkiye konuklarla,

Kalpler sevgiyle dolsun.

Dünya Çocuk Bayramı

Herkese mutlu olsun!

ALTAN ÖZYÜREK

23 NİSAN

Dün sabah anneciğim

Öperek, dedi: Uyan

Bugün senin bayramın,

Kalk, bak süslendi her yan.

Baktım her taraf süslü,

Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden

Dedi: 23 Nisan.

Temel bayrammış, inan

Kutlu olsun kardeşim

Geldi 23 Nisan.

R. GÖKALP ARKIN

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ

rengimiz farklı olsun,

ayrı olsun dilimiz.

ne de olsa dünyamız,

ortak gezegenimiz.

aynı kıtadan gelip,

hep el ele verelim.

büyüklere barışı,

gelinde biz gösterelim.

silahlar gece olsun,

çiçekler ise gündüz.

kimleri çoktan sildik,

hep bir olsun gücümz.

aç kalmasın çocuklar,

şu üç günlük dünyada.

bir dilim ekmeğini,

gel bölüş lokma lokma.

sevgi ve dayanişma,

ortak ilkemiz olsun.

sağlıklı ve özgürce,

gönüller sevgi dolsun.

BEYTULLAH HATOĞLU

23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI

Gelecek senin olsun küçüğüm.

Koş, gül, oyna.

Horoz şeker ye, kucaklaş arkadaşınla.

Doya doya.

Unutmadan dünün kahrını, zulmünü.

Al bir adım öte götür,

Yaşadığın bugünü.

karış karış,

adım adım elle tırnakla.

Bugünü yarına, yarını yıllara.

Dağıt mutluluğu çocukça.

Tüm dünyaya.

Sevmeyi öğret, koca ahmaklara.

silaha inat.

bu bir savaştır.

Böyle savaş yüce sanat.

Gelecek senin küçüğüm.

O gün şarkınız her dilden çalınsın.

İçinde acı, kin, kan ve zulüm olmasın.

Ayrılık üstüne şarkılar söyle.

İnsanlar birleşsin diye.

Olduğun yerde yaşat sevgiyi

sor yetmişiki dilden.

Niye şavaşır ahmaklar niye?

METİN ERK