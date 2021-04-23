23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ege'de de kutlanıyor

İZMİR (AA) – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ege illerinde coşkuyla kutlanıyor.

İzmir'de Cumhuriyet Meydanında salgın tedbirleriyle gerçekleşen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından ardından ilkokul öğrencileri, şiir okudu.

Törende bir konuşma yapan Yahşi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ilerlerken çocukların ışıl ışıl gözlerindeki kararlılığın herkese güç verdiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Sevgili çocuklar, bizim en güçlü umudumuz, en büyük hazinemiz, sınırsız hayallerimiz sizlersiniz. Hiç tükenmeyen bir merakla ve hayretle dünyayı her gün yeniden keşfedeceksiniz. Rüyalar sizin, yarınlar sizin, bu şanlı bayrak sizin. Bu cennet vatan, bu topraklar, bu cumhuriyet sizin. Sizlerin inancı ve azmi bu vatanı şahlandıracaktır. Sizlerin hayalleri bu ülkeyi yıldızlara taşıyacak. Aklınıza, fikrinize, yüreğinize güveniyoruz. Sizlerin gülen yüzlerinde yarının aydınlık Türkiye’sini görüyoruz. Bu duygularla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal’i, Kurtuluş Savaşı'mızı sevk ve idare eden ilk Meclisteki tüm milletvekillerini, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

– Balkonlar ve pencerelerden alkışla destek

Denizli'de İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende Hürriyet İlkokulu öğrencisi Esma İpek, "Sen 23 Nisan'sın" isimli şiiri okudu.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde kalan vatandaşların bayram coşkusunu yaşaması için cadde ve sokaklarda şarkı ve marşlar çaldı. Vatandaşlar balkon ve pencerelerden bandoya alkışlarla destek verdi. Bazı vatandaşların ise duygulanıp ağladığı görüldü.

– "Çocuk gelecektir"

Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumu, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, dünyada çocuklara ithaf edilen bayramın sadece Türkiye'de kutlandığına dikkati çekti.

Dikici, "Bu bayramın çocuklara armağan edilmesinin çok büyük anlamı vardır. Çocuk gelecektir, gelişimdir, yükseliştir ve güvendir. Çünkü çocuk olmak, coşkulu olmak, dünyaya saf ve temiz duygularla bakmak ve yarınlara heyecanla yürümek demektir." ifadelerini kullandı.

Törende Yunusemre Mehmet Suphi Egemen İlkokulu öğrencileri şiir okudu.

Vali Yaşar Karadeniz de törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramı Kovid-19 salgını koşulları altında sıkı tedbirlerle kutladıklarını belirterek, "Umut ediyorum ki aşılama çalışmaları ve sıkı tedbirlerle önümüzdeki yıl 23 Nisan'ı coşkulu bir şekilde tıpkı eski günlerdeki gibi kutlarız." diye konuştu.

– Aydın ve Uşak

Aydın'daki kutlama kapsamında Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş tarafından çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Doktor Fevzi – Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu Müdürü Doğan Bakır, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından ilkokul ve ortaokul öğrencileri şiir okudu.

Uşak'ta da 15 Temmuz Şehitleri Meydanında maske ve mesafe kurallarına uyularak düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.