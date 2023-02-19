230 can kurtardılar

Ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş depremleriyle birlikte 10 ilde meydana gelen yıkımların enkazlarında çalışan arama kurtarma köpekleri büyük başarıya imza attı. 431 yabancı 20 yerli can dostları enkazdan 230 kişinin canlı çıkmasını sağladı. Meksika’dan gelen Proteo isimli köpeğin ise çalışma sırasında yaşamını yitirmesi büyük üzüntü yarattı. Proteo için Meksika’da cenaze töreni düzenlendi. Alfi isimli köpek tek başına 172 yer tespit etti.

Depremin duyulmasının ardından çok sayıda ülke arama kurtarma ekipleri köpekleriyle birlikte ülkemize gelerek çalışmalara katıldı. İnsan kokusunu alabilecek şekilde özel eğitilen köpekleriyle birlikte peş peşe afet bölgelerine gelen yerli ve yabancı yardım ekiplerine bağlı kayıtlara göre 431 yabancı köpek arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

TÜRKİYE’DEN KAÇ KÖPEK KATILDI RESMİ BİLGİ HENÜZ BULUNMUYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün özel eğitimli arama köpeği “Hermes” ile birlikte 4 köpek deprem bölgesinde çalışmalara destek verdiği biliniyor. Ayrıca Malatya’da arama-kurtarma çalışmasını sürdüren ekipler ise eğitimli köpek “Köpük”ün sayesinde enkazdan 6 kişiyi kurtardığı da kayıtlara yansıdı. AKUT’un da 8 köpek ile çalışmalara katıldığı da bilinenler arasında. Bunlardan ayrı olarak çeşitli şehir ve ilçelerden gelen ekiplerin arama kurtarma köpeklerinin ise sayısı bilinmiyor.

KAYITLARA GEÇEN CANKURTARAN KAHRAMANLAR

Türkiye’ye ait arama kurtarma köpeklerinden Tetik 33 kişi, Sıla 12, Gece 18, Işıl, Hermes, Haçiko ve Max toplam 74 kişi, Alfa 20, Köpük 6, Ateş 12, Şilan 3, Venüs 1 kişi kurtarırken Alfi de 172 yer tespitinde bulundu.

Yabancı ülkelerin köpeklerinden Proteo (Meksika) 3, Killian (İsveç) 17, Leader (Fransa) 1, Tobaek, Haetae, Tori (Güney Kore) toplam 8, Torin (Rusya) 2 kişi kurtardığı yine kayıtlar arasında.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASINA KATILAN 431DOST PATİLER

* ABD’nin Los Angeles County itfaiyecileri özel eğitimli 6 köpekle çalışmalara katıldı.

* Almanya: Uluslararası Arama Kurtarma Almanya ekibi 14 köpek,

* Arjantin 4,

* Avustralya 4,

* Avusturya 9,

* Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 20

* Birleşik Krallık: 10 köpek,

* Brezilya 4,

* Bosna Hersek 1,

* Bulgaristan 1,

* Cezayir 6,

* Çek Cumhuriyeti: 8 köpek,

* Çin 6,

* El Salvador 3,

* Endonezya 2,

* Fransa 17 köpek,

* Güney Afrika 10,

* Güney Kore’nin Haetea, Tina, Tobaek ve Tori isimli 4 kurtarma köpeği Antakya’ya geldi. Tobaek patisi yaralanmasına rağmen çalışmalara devam etti.

* Hırvatistan: 10 köpek.

* Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), Gaziantep’e Romeo ve Julie kurtarma köpeklerini gönderdi. Julie sayesinde 6 yaşındaki Beren kurtarıldı.

* Hollanda 46,

* İtalya 7,

* İspanya 24,

* İsrail 4,

* İsveç 7,

* İsviçre: REDOG ekibi 14 köpekle geldi.

* Japonya 8,

* Katar 4,

* Kolombiya 8

* Kosova 3,

* Libya 4,

* Macaristan’dan 28 köpek.

* Malezya’dan Denti ve Frankie, Türkiye’ye geldiler. 6 gün boyunca mahsur kalan 5 aile üyesini bulup kurtardı.

* Malta 1,

* Meksika 18,

* Moğolistan 2,

* Panama 2,

* Polonya: 16,

* Portekiz 13,

* Romanya 6,

* Rusya 19,

* Singapur Sivil Savunma Kuvvetleri 4 arama kurtarma köpeği ile geldi.

* Slovakya 10,

*S. Arabistan 6,

* Tayland’ın Türkiye’ye gelen arama kurtarma ekibinin içinde de Sierra ve Sahara adlı Golden Retriever cinsi 2 köpek Hatay’daki çalışmalara katıldı. 10 kişinin enkazdan çıkarılmasını sağladı.

* Tunus 4,

* Ukrayna: 10,

* Vietnam 6,

* Yunanistan: 2 köpek.

MEKSİKA’DAN GELEN KÖPEK PROTEO, HAYATINI KAYBETTİ

Arama kurtarma çalışmaları doğal olarak hem insanlar ve hem de köpekler için riskli bir çalışma. Depremzedelerimizi kurtarmak için Meksika’dan gelen Proteo, arama kurtarma çalışmasındayken yaşamını yitirmesi büyük üzüntü yaratmıştı. Proteo için sosyal medya hesaplarında Teşekkürler Proteo(Thank you Proteo) ifadeleri kullanıldı. Ülkesinde de cenaze töreni düzenlendi.