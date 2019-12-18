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24 Erzincanspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş Erzincan’a konuk oluyor…

Erzincanspor ile Beşiktaş, Türkiye Kupası rövanş maçında karşılaşacak. 24 Erzincanspor – Beşiktaş maçı bugün öğlen saatlerinde oynanacak. İşte maçın detayları… 24 ERZİNCANSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? Erzincan Beşiktaş maçı bugün saat 13.00’te başlayacak. Karşılaşma A Spor kanalından canlı […]

Erzincanspor ile Beşiktaş, Türkiye Kupası rövanş maçında karşılaşacak. 24 Erzincanspor – Beşiktaş maçı bugün öğlen saatlerinde oynanacak. İşte maçın detayları…

24 ERZİNCANSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Erzincan Beşiktaş maçı bugün saat 13.00’te başlayacak. Karşılaşma A Spor kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak. 24 Erzincanspor – Beşiktaş maçında siyah beyazlı ekibin skor avantajı bulunuyor.

TARAFTAR BEŞİKTAŞ’I YALNIZ BIRAKMADI

Taraftarlar, siyah-beyazlı takıma sevgi gösterilerinde bulunurken, havalimanı çıkışında meşaleler yaktı. Futbolcular, kendilerini karşılayan taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş kafilesi, konaklayacağı otelin önünde bekleyen taraftarlarla da hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra dinlenmeye geçti.

Siyah-beyazlı kafilede şu oyuncular bulunuyor:

Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Abdoulay Diaby.

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