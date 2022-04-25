24. Gün Ramazan İftar Menüsü

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar.

24. Gün Ramazan İftar Menüsü

Tarhana Çorbası

Etli Kabak Dolması

Paçanga Böreği

Güllaç

Tarhana Çorbası

Malzemeler:

6 yemek kaşığı tarhana

1 litre (5 su bardağı) su ya da et suyu

1 yemek kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

tuz

Yapılışı:

Tarhanayı 1 su bardağı su ile iyice karıştırın.

Salça, dövülmüş 1 diş sarımsak ve yağı çorbayı pişireceğiniz tencereye alın. Sarımsak kokusu çıkıncaya kadar kavurun.

Tencereye 4 su bardağı suyu ilave edin ve kaynatın. Erittiğiniz tarhanayı içine ilave edip kısık ateşte koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirin.

Not:

Bizim evde tarhana çorbası koyu kıvamlı pişer, isterseniz daha fazla su kullanabilirsiniz ya da tarhanayı azaltabilirsiniz.

Çorba artarsa bir gecede iyice koyulaşacaktır, minimum yarım su bardağı su ekleyerek karıştırarak kaynatırsanız eski kıvamına dönecek ve lezzetini koruyacaktır.

Etli Kabak Dolması

Malzemeler:

4-5 adet dolmalık kabak

200 gr orta yağlı kıyma

1 adet orta boy soğan

1 türk kahvesi fincanı pirinç

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu

yarım çay bardağı sıvı yağ

tuz

karabiber

kuru nane

sosu için: salça, tuz, su

Yapılışı:

Kabakların saplarını kesin ve 2 parçaya bölün, içlerini oyun.

Soğanı ince ince doğrayın ve derin bir kap içine alın. Kıyma, salça, dereotu, tuz, karabiber, pirinç ve yağı pirince ekleyerek karıştırın.

Oyduğunuz kabakları kıymalı harçla doldurun ve yan yana tencereye dizin.

Sosu için, su, salça, tuz ve biraz yağı karıştırın ve kabakların üstüne dökün.

Kapağı kapalı orta ateşte pirinçler şişinceye kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

Paçanga Böreği

Malzemeler :

3 adet yufka

150 gr pastırma

200 gr rende kaşar peyniri

1 adet orta boy domates

1 adet çarliston biber

1 tutam maydanoz

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı:

Yufkaları dört üçgen elde edecek şekilde kesin (4 parçaya bölün).

Pastırmaları ince ince dilimleyin doğradığınız biber ve domatesle teflon tavaya koyarak 1-2 dakika sote edin (isteğe göre çiğdende kullanabilirsiniz).

Soğuyunca kıyılmış maydanoz ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin.

Yufkayı kalın bir sigara böreği şeklinde sarın.Tüm yufkalar bitene kadar bu işleme devam edin.Yufkalar bittikten sonra kızgın yağa atarak altlı üstlü kızartın.

Soğutmadan ikiye bölerek sıcak olarak servis yapın.

Güllaç

Malzemeler:

10 adet güllaç yufkası

1,5 litre süt

3 su bardağı toz şeker

1 paket şekerli vanilin

Süslemek için:

nar taneleri

file badem

file antep fıstığı

kiraz şekerlemesi (her dilim için 1 adet)

Yapılışı:

Süt, şeker ve vanilyayı orta boy bir tencerede karıştırarak kaynatın.

Geniş bir tepsiye (ben fırın tepsimi kullandım) bir güllaç yaprağını parlak kısmı üste gelecek şekilde koyun.

Güllaç yaprağının üzerine 1-2 kepçe ılınmış sütü yaprağın her yanı ıslanana kadar gezdirin, tüm yapraklar bitene kadar aynı işlemi yapın.

Sadece 5. yaprakta yani güllaçın tam ortasına geldiğinizde ıslattığınız yufkanın üzerine bolca file badem serpin.

Tüm yapraklar bittiğinde kalan sütü en üstteki yaprağın üzerine dökün.

Güllacı bir gece önceden yapıp süslemeden buzdolabında bekletin.

Servis yapmakadan 2-3 saat önce dolaptan çıkartın ve dilimledikten sonra nar, şam fıstığı ve şekerleme ile süsleyerek servis yapın.