24. Gün Ramazan İftar Menüsü
Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.
Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.
İftara Ne Pişirsem? derdine son…
Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.
Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..
Hayırlı Ramazanlar.
24. Gün Ramazan İftar Menüsü
Tarhana Çorbası
Etli Kabak Dolması
Paçanga Böreği
Güllaç
Tarhana Çorbası
Malzemeler:
6 yemek kaşığı tarhana
1 litre (5 su bardağı) su ya da et suyu
1 yemek kaşığı domates salçası
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak
tuz
Yapılışı:
Tarhanayı 1 su bardağı su ile iyice karıştırın.
Salça, dövülmüş 1 diş sarımsak ve yağı çorbayı pişireceğiniz tencereye alın. Sarımsak kokusu çıkıncaya kadar kavurun.
Tencereye 4 su bardağı suyu ilave edin ve kaynatın. Erittiğiniz tarhanayı içine ilave edip kısık ateşte koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirin.
Not:
Bizim evde tarhana çorbası koyu kıvamlı pişer, isterseniz daha fazla su kullanabilirsiniz ya da tarhanayı azaltabilirsiniz.
Çorba artarsa bir gecede iyice koyulaşacaktır, minimum yarım su bardağı su ekleyerek karıştırarak kaynatırsanız eski kıvamına dönecek ve lezzetini koruyacaktır.
Etli Kabak Dolması
Malzemeler:
4-5 adet dolmalık kabak
200 gr orta yağlı kıyma
1 adet orta boy soğan
1 türk kahvesi fincanı pirinç
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu
yarım çay bardağı sıvı yağ
tuz
karabiber
kuru nane
sosu için: salça, tuz, su
Yapılışı:
Kabakların saplarını kesin ve 2 parçaya bölün, içlerini oyun.
Soğanı ince ince doğrayın ve derin bir kap içine alın. Kıyma, salça, dereotu, tuz, karabiber, pirinç ve yağı pirince ekleyerek karıştırın.
Oyduğunuz kabakları kıymalı harçla doldurun ve yan yana tencereye dizin.
Sosu için, su, salça, tuz ve biraz yağı karıştırın ve kabakların üstüne dökün.
Kapağı kapalı orta ateşte pirinçler şişinceye kadar pişirin. Sıcak servis yapın.
Paçanga Böreği
Malzemeler :
3 adet yufka
150 gr pastırma
200 gr rende kaşar peyniri
1 adet orta boy domates
1 adet çarliston biber
1 tutam maydanoz
Kızartmak için sıvı yağ
Yapılışı:
Yufkaları dört üçgen elde edecek şekilde kesin (4 parçaya bölün).
Pastırmaları ince ince dilimleyin doğradığınız biber ve domatesle teflon tavaya koyarak 1-2 dakika sote edin (isteğe göre çiğdende kullanabilirsiniz).
Soğuyunca kıyılmış maydanoz ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin.
Yufkayı kalın bir sigara böreği şeklinde sarın.Tüm yufkalar bitene kadar bu işleme devam edin.Yufkalar bittikten sonra kızgın yağa atarak altlı üstlü kızartın.
Soğutmadan ikiye bölerek sıcak olarak servis yapın.
Güllaç
Malzemeler:
10 adet güllaç yufkası
1,5 litre süt
3 su bardağı toz şeker
1 paket şekerli vanilin
Süslemek için:
nar taneleri
file badem
file antep fıstığı
kiraz şekerlemesi (her dilim için 1 adet)
Yapılışı:
Süt, şeker ve vanilyayı orta boy bir tencerede karıştırarak kaynatın.
Geniş bir tepsiye (ben fırın tepsimi kullandım) bir güllaç yaprağını parlak kısmı üste gelecek şekilde koyun.
Güllaç yaprağının üzerine 1-2 kepçe ılınmış sütü yaprağın her yanı ıslanana kadar gezdirin, tüm yapraklar bitene kadar aynı işlemi yapın.
Sadece 5. yaprakta yani güllaçın tam ortasına geldiğinizde ıslattığınız yufkanın üzerine bolca file badem serpin.
Tüm yapraklar bittiğinde kalan sütü en üstteki yaprağın üzerine dökün.
Güllacı bir gece önceden yapıp süslemeden buzdolabında bekletin.
Servis yapmakadan 2-3 saat önce dolaptan çıkartın ve dilimledikten sonra nar, şam fıstığı ve şekerleme ile süsleyerek servis yapın.