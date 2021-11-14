“24 Suriyeli ile aynı evde yaşıyorum” diyen genç öyle bir konuştu ki… Soluksuz izleyeceksiniz!

Yurttaş TV sokak röportajları ile halkın nabzını tutmaya devam ediyor. AKP'nin kalesi Bağcılar'da 24 Suriyeli ile aynı evde kaldığını söyleyen genç öyle bir konuştu ki… Soluksuz izleyeceksiniz! Ak Parti iktidarını eleştiren yurttaş olası bir erken seçimde CHP'ye oy vereceğini söyledi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajları #suriyeli #bağcılar #chp #röportaj #akparti #haber #siyaset #politika #akpkalesi #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online “24 Suriyeli ile aynı evde yaşıyorum” diyen genç öyle bir konuştu ki…...