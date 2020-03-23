24. Uluslararası Ankara Caz Festivali koronavirüs nedeniyle online yapılacak

ANKARA (AA) – 24. Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle online gerçekleştirileceği bildirildi.

Festival Direktörü Tuğçe Alpaslan, yaptığı yazılı açıklamada, festival projelerinin seçildiğini ancak Kovid-19 dolayısıyla yaşadıkları gelişmeler yüzünden programı açıklamak için biraz daha zamana ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Programın en kısa sürede "ankaracazfestivali.com" ve "cazdernegi.org" internet adreslerinden yayımlanacağını vurgulayan Alpaslan, şunları kaydetti:

"Programlandığı şekliyle festival, Caz Derneği, UNESCO ve Herbie Hancock Jazz Institute işbirliğiyle 30 Nisan'da Dünya Caz Günü'nde yapılacak konserle açılacak. Toplam 18 etkinliğin yer alacağı festivaldeki diğer konserler 10 Mayıs'a dek mümkün olan en kaliteli ses ve görüntüyle online yayımlanacak. Uygun olan konserler canlı yayınlanacak. Çalışmalar devam ettiği için detaylar önümüzdeki süreçte açıklanacak. Bu yılki temaya uygun tasarım, Başkent Üniversitesi İletişim ve Grafik Tasarım Bölümü işbirliği ile gerçekleştirilen 3 aylık çalışma sonunda seçildi. Tüm eserler sitemizde dijital olarak da sergilenecek."