240 milyon liralık usulsüz ihale

Konyaaltı sahili ile ilgili bu şekilde verilen 3 ihalenin bedeli 135 milyon lira oldu. Diğer 7 ihalenin bedeli ise 240 milyon lirayı aştı. Sayıştay’ın raporunda “Bu işlerin hiçbiri aciliyet gerektirmez. Bu şekilde ihale verilmesi şeffaflığa aykırıdır” denildi. CHP’li yeni Belediye yönetimi Hülya Koçyiğit’in damadının aldığı Konyaaltı ihalesini önceki gün iptal etmişti. Antalya Belediyesi eski yönetimi ise Sayıştay’a yaptığı savunmasında bu işlerin “acil durum gerektirdiğini” öne sürdü ve üst yöneticilerin onayı alınarak gerçekleştirdiğini savundu.