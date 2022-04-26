25. Gün Ramazan İftar Menüsü

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar.

25. Gün Ramazan İftar Menüsü

Mercimek Çorbası

Fırında Kremalı Sebzeli Tavuk

Kepekli Makarna

Krem Şokola

Mercimek Çorbası

Malzemeler:

2 su bardağı kırmızı mercimek

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet orta boy soğan

2 adet orta boy patates

2 adet havuç

8 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı Un

yarım limon suyu

tuz

Yapılışı:

Ayıkladığınız mercimekleri yıkayın ve süzün.Soğanı, havuçu, patatesleri soyun ve dilimleyin, mercimekleri ekleyerek tencereye alın.

Sıvı yağı, suyu ve tuzunu ekleyerek malzemeler iyice yumuşayana kadar kaynatın.(Kettle da yada çayanlıkta su ekleyebilmek için mutlaka sıcak su bulundurun.)

Malzemeler yumuşayınca, küçük bir tavada tereyağı ve unu yakmadan kokusu çıkana kadar kavurun.

Tencereye unlu karışımı ekleyin 5 dk. daha kaynatın, limon suyunu ekleyin ve tencere ocaktayken blendırdan geçirerek tüm bütün sebzeleri parçalayın.

Kaselere aldığınız çorbaları isteğe göre kırmızı ve kara biber ekleyerek servis yapın.

Fırında Kremalı Sebzeli Tavuk

Malzemeler:

500 gr. Tavuk eti (ben sırt eti kullandım)

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

Sos Malzemeleri:

1 adet kabak

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet orta boy soğan

1 kutu krema

7-8 yaprak reyhan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Kaşar peyniri rendesi (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Fırının ızgara kısmı açın ve 200 dereceye getirin.

Tavuk eti derilerinden ayrılır ve fırın tepsisine dizip, üzerine zeytinyağı gezdirilerek önlü arkalı yaklaşık 15 dk. fırınlayın.

Tavuk pişerken kabak, soğan ve havuçu julyen (yani ince uzun) doğrayın. Soğanı piyazlık doğrayın.

Doğranmış tüm malzemeyi varsa wok tavada ya da sac tavada, ikisi de mevcut değil ise teflon tavada tuz ve sıvıyağ ekleyerek soteleyin.

Sebzeler harlı ateşte suyunu salınca doğranmış taze reyhan yapraklarını ekleyin ve suyunu çekene kadar sotelemeye devam edin. Altını kısın kremayı ekleyerek 2-3 dakika daha pişirin.

Pişen sosu fırında pişen tavukların üzerine dökün ve fırının ısını 150 dereceye düşürerek (bu arada fırını ızgara modundan çıkartmayı sakın unutmayın) 10 dakika daha pişirin.

İsterseniz fırından çıkar çıkmaz üzerine kaşar peyniri rendesi serperek sıcak servis yapın.

Kepekli Makarna

Malzemeler

Kepekli Filiz makarna

Zeytinyağı

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

9-10 adet sivri biber

2 büyük domates (pembe domates tercig ettim)

Fesleğen

Nane

Kırmızı pul biber

Tuz

Yapılışı:

Makarna için; Tencereye aldığımız suyu kaynatıyoruz. (Yapışmaması ve lezzeti için suya zeytinyağı, tuz ekliyoruz)

Kaynayan suya makarnayı boşaltıp 15 dakika haşlıyoruz.

Makarnayı süzüp tekrar tencereye aldıktan sonra 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı döküp karıştırıyoruz ki makarnalarda yapışma olmasın

Sos için; Küçük sos tenceresine 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyup üzerine sarımsakları rendeliyoruz. Kışık ateşte kavuruyoruz.

Sarımsakların rengi biraz döndükten sonra ince ince doğradığımız biberleri ekliyoruz.

Biberler yumuşamaya yakınken salçayı da ekleyip kavurmaya devam ediyoruz.

Rendelenmiş domatesleri de ekleyip kaynatıyoruz.

Son olarak ise baharatlarımızı ekliyoruz. Bolca fesleğen dökmenizi öneririm çünkü domatese çok yakışıyor.

Krem Şokola

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı pirinç unu

1 paket vanilya

Her bardak için yarım dilim normal yada kedi dili bisküvi

Kreması için:

1 paket krema

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Süslemesi için:

Çikolata parçaları

Yapılışı:

Bisküviler haricinde tüm kuru malzemeyi eleyerek tencereye alın, soğuk sütü tencereye eklerken çırpıcı yardımıyla sürekli çıpın.

Ocağın altını yakın ve karıştırarak üzerinden kabarcıklar çıkıp yoğunlaşana kadar pişirin ve ocaktan alın.

Ilınmasını bekleyin ve servis kaselerine yada bardaklara birer parça bisküvi eklediktensonra yarısına kadar ılık şokolayı dökün.

Kremayı 2 yemek kaşığı pudra şekeri ile iyice çırpın ve kasedeki şokolaların üzerine ekleyin, buz dolabında 1 saat kadar beklettikten sonra çikolata parçaları ile süsleyerek servis yapın.