25 katlı binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır’da 25 katlı binanın 20. katında çıkan yangında bir vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi’ndeki A Plus konutlarında bulunan 25 katlı binanın 20’inci katındaki dairede elektrik kontağından yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri kontrollü bir şekilde tahliye edilerek yangına müdahale edildi. Alevlerin yükseldiği daire yangın uzun süre sonra kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden itfaiye erleriyle birlikte 50’ye yakın kişi yangından etkilendi.

Etkilenenlerin kimisine olay yerinde müdahale yapılırken, kimisi kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan bir vatandaşın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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