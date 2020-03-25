25 Mart Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Sayısal Loto’da sonuçlar belli oldu. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri çekilen, 6 şanslı rakamı doğru tahmin edenlerin büyük ödülü almaya hak kazandığı Sayısal Loto’nun bu hafta 1308 sayılı çekilişi yapıldı. Sayısal Loto’nun geçen haftaki çekilişinde 2 milyon 622 bin liralık ödülü 1 bilete isabet etmişti. Bu akşam ise büyük ikramiye 845 bin lira olarak belirlendi. İşte 25 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfası.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişi sonrasında büyük ikramiye tutarı 845 bin lira olarak belirlendi.







SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto