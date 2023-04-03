25 seçmenin 24’ü Suriyeli 1’i Iraklı çıktı

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin güvenliği halen tartışılırken parayla vatandaşlık alan yabancı uyrukların çokluğu ise endişe yaratıyor. İstanbul Bakırköy ilçesinin Ataköy semtindeki 2-5-6. Kısım Mahallesi’nin seçmen listesinde dikkat çeken bir durum yaşandı. Rauf Orbay Caddesi’nin adres olarak belirtildiği ve 25 ismin yer aldığı seçmen listesinde hiç Türk kökenli bulunmazken, 24 kişinin doğum yerinin Suriye olduğu birinin ise Irak olduğu görüldü.

YAPACAK ŞEY KALMADI

2-5-6. Kısım Mahalle Muhtarı Hülya Çelik SÖZCÜ’ye “Oradaki bazı aileleri tanıyorum. Evleri almışlar, vatandaş olmuşlar, oylarını da kullanacaklar. Bu yasa çıktığı zaman bir şeyler yapılması gerekiyordu, şu anda değil” açıklamasını yaptı. CHP Bakırköy İlçe Başkan Yardımcısı Avukat Uğur Dündar ise “Rezidansların fiyatı en kötü 500 bin dolar. Dairelerin yüzde 90’ı yabancılara 250 bin dolar ve üzeri vatandaşlık karşılığında satıldı. Listeleri kontrol ettik, maalesef oy kullanmalarına herhangi bir engel yok. Ülkemizin kaderini belirleyebilecek bir seçimde oy kullanmaları üzücü” dedi.

CHP Bakırköy İlçe Sekreteri Gizem Başaran Arslan da “ Türkiye’nin problemlerinden haberdar olamayan insanlara kalkıp vatandaşlık verilmesi, oy kullanmasının beklenmesi çok can sıkıcı bir durum. İktidarın bu bilinçli bir politikasıydı” diye konuştu. Listedeki kişilerin oturduğu Sea Pearl Rezidans’ı inşa eden firma ise AKP’ye yakınlığıyla bilinen Kuzu Grup.

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