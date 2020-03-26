257 vatandaş daha Sakarya’da karantina altına alındı!

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşlar ülkeye getirilmeye devam ediliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından 7 ülkeden 3 bin 358 vatandaşın Türkiye’ye getirileceği açıklanmıştı.

Bu kapsamda uluslararası taşımacılık yapan 25 TIR şoförü Ro-Ro gemisi ile Karasu Limanı’ndan ülkeye giriş yaptı.

Limanda yapılan ilk sağlık taramaları ardından şoförler, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu’nda da geçirildikleri sağlık kontrolleri sonrasında yurtta hazır olarak bekletilen odalarına yerleştirildi.

Özbekistan’dan uçak ile İstanbul Havalimanı’na getirilen 232 kişilik kafilede havaalanındaki kontrollerinin ardından Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na ait Abdurrahman Gürses Yurduna 7 otobüs ile getirildi.

Otobüslerden tek tek geniş güvenlik önlemleri altında indirilen vatandaşlar, tekrardan sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra ayrı ayrı odalara yerleştirildi.

KARANTİNAYA ALINANLARIN SAYISI 1749 OLDU

Öte yandan, pazartesi günü öğle saatlerinde yurt dışından Sakarya’ya getirilmeye başlanan ve önceden boşaltılarak hazır hale getirilen Kredi Yurtlar Kurumu’na ait 6 yurtta toplamda karantina altına alınan vatandaş sayısı bin 749’a ulaştı. İHA