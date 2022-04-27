26. Gün Ramazan İftar Menüsü

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar.

26. Gün Ramazan İftar Menüsü

Brokoli Çorbası

Domatesli Biberli Köfte Şiş

Peynirli Cevizli Erişte

Baklava Yufkasında Fıstıklı Kadayıf

Brokoli Çorbası

Malzemeler:

1 paket brokoli (500-600 gr.)

1 orta boy kuru soğan

1 tablet et bulyon

1 adet orta boy patates

5-6 su bardağı sıcak su

Yarım kutu çiğ krema

2 yemek kaşığı tereyağı

karabiber

(bulyonun tuzu az gelirse tuz ekleyebilirsiniz)

Yapılışı:

Soğan ve patatesi küp küp doğrayın. Brokoliyi yıkayıp parçalara ayırın.

Tereyağını tencerede eritin, soğanı tencereye koyun ve pembeleşene kadar kavurun.

Patates ve brokoliyi de ekleyin 5-6 dakika daha kavurun.

Kavurduğunuz sebzelere suyu ekleyerek tüm sebzeler iyice yumuşayana kadar haşlayın.

Haşlanan sebzelere kremayı ekleyerek karıştırın.

Tencere ocaktayken, tüm malzemeler parçalanana kadar blendırdan geçirin 10 dakika daha kaynatın.

Çorbanızı kâselere paylaştırın ve ister brokoli parçalarıyla ister rendelediğiniz kaşar peynirini serperek servis yapın.

Domatesli Biberli Köfte Şiş

Malzemeler:



Köfte için:

400 gr. Köftelik kıyma

1 adet yumurta

1 adet orta boy soğan2 diş sarımsak

1 tutam maydanoz

2 çorba kaşığı galeta unu

Kimyon

Karabiber

Köfte baharı

Tuz

Şiş için:

çeri domates

sivri biber

mantar

10-15 adet tahta şiş

Sıvıyağ

Yapılışı:

Kıymayı geniş bir kap içine alın ve ortasını havuz gibi açın.

Yumurtayı kıymanın ortasına kırın, rendelediğiniz soğan ve sarımsağı ekleyin.

Maydanozları kıyın, diğer harç malzemeleri de ekleyerek iyice yoğurun.

Fındık büyüklüğünde parçalar kopararak elinizde top galine getirin.

Domates, biber ve mantarı istediğiniz ebatlarda doğrayın.

Şişe 1 köfte, 1 domates, biber şeklinde dizin.

Üzerine az miktar yağ gezdirin, ister fırında ister yağsız tavada önlü arkalı pişirin.

Yeşillikler ile servis yapın.

Peynirli Cevizli Erişte

Malzemeler:

2 su bardağı köy eriştesi (marketlerde ve yufkacılarda bulabilirsiniz)

2 yemek kaşığı tereyağı

3,5 su bardağı sıcak su

tuz

İstenilen miktarda beyaz peynir ya da tulum peyniri

1 çay bardağı kıyılmış maydanoz & dereotu karışımı

yarım su bardağı kıyılmış ceviz

Yapılışı:

Tencereye tereyağını alın ve eritin. Erişteleri ilave ederek rengi hafifçe kahverengi oluncaya kadar kavurun.

Kavurduğunuz eriştelere dikkatlice sıcak suyu ve tuzu ekleyin. Suyunu çekinceye kadar haşlamaya devam edin. (Tamamen çekmesine gerek yok, hafif sulu kalabilir)

Altını kapattığınız tencerenin ağzını kapatın ve erişteleri demlenmeye bırakın.

Kıyılmış dereotu&maydanoz karışımını ve peyniri demlenen eriştelere ekleyerek karıştırın.

Servis tabağına aldığınız eriştelerin üzerine ceviz serperek servis yapın.

Baklava Yufkasında Fıstıklı Kadayıf

Malzemeler:

12 adet baklava yufkası

250 gr taze kadayıf

150 gr tereyağı

yarım su bardağı toz Antep Fıstığı

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

5-6 damla limon suyu

Yapılışı:

Şerbetini hazırlamak için toz şeker ve suyu orta boy bir tencereye alın. 9-10 dakika kadar kaynatın, kıvam alınca içine limon suyunu ekleyin ve bir taşım daha kaynatarak ocaktan alın.

Tereyağını mikrodalgada ya da ocakta eritip kenara ayırın.

Kadayıfı derin bir kap içine alın üzerine 5 yemek kaşığı tereyağı ilave edip elinizle didikleyerek karıştırın.

Mutfak tezgahına 2 adet baklava yufkasını üst üste alın. Üstüne fırça yardımıyla tereyağı sürün.

Dikdörtgen yufkanın kısa tarafına kadayıftan 1-2 tutam alarak yayın, kadayıfların üstüne toz fıstık serpin.

Yufkayı kısa tarafından sararak 1 lira büyüklüğünde rulo yapın.

Geriye kalan 6 çift yufkaya da aynı işlemi uygulayın ve yağladığınız fırın kabına yan yana dizin.

Kalan tereyağını fırça yardımıyla yufkaların üzerine sürün.

Bir bıçak yardımıyla 2 parmak kalınlığında dilimleyin.

190 derece önceden ısıttığınız fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

Pişen tatlıları 1-2 dakika dinlendirdikten sonra soğuttuğunuz şerbeti dökün.

Soğuyunca tatlıların üzerine toz fıstık serperek servis yapın.