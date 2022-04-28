27. Gün Ramazan İftar Menüsü.

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar.

27. Gün Ramazan İftar Menüsü

Yayla Çorbası

Sucuklu Dürüm

Pesto Soslu Taze Patates

Ballı Bademli Krep

Yayla Çorbası

Malzemeler:

4 yemek kaşığı pirinç (yarım çay bardağı)

1 su bardağı et suyu

5-6 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurtanın sarısı

1 su bardağı yoğurt

kuru nane

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

tuz

Yapılışı:

Pirinci tencereye alın, su ve et suyunu ekleyerek haşlayın.

Un, yumurta sarısı, 1 su bardağı yoğurdu derin bir kase içinde çırpın.

Kaynayan çorbadan 1-2 kepçe alıp yoğurtlu karışıma ekleyerek ılıştırın, karıştırarak çorbaya geri ilave edin.

Tereyağını ve zeytinyağını kızdırın, naneyi ekleyerek kavurun.

Kavurduğunuz naneyi çorbaya ekleyin. Bir taşım daha kaynattıktan sonra tuzunu ekleyin ve servis yapın.

Sucuklu Dürüm

Malzemeler:

Kişi sayısına göre lavaş ya da tortilla

Her dürüme 5-6 dilim (julyen doğranmış) sucuk

2 adet çarliston biber

2 adet orta boy domates

3-4 yemek kaşığı konserve mantar

3-4 yemek kaşığı konserve mısır

Göbek marul

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

tuz

Yapılışı:

Öncelikle biber ve marulu güzelce yıkayarak doğrayalım ve karıştırarak bir kaba alalım.

Mantarları ve domatesleri ince bir şekilde dilimleyelim.

Sucukları julyen yani parmak şeklinde keselim.

Sucukları 1-2 yemek kaşığı sıvıyağ koyulmuş tavada domates ve mantarla soteleyelim.

Pişmesine yakın kıyılmış marul, biber ve tuzu ekleyerek 1dakika daha soteleyin.

Lavaş ekmeklerine eşit oranda paylaştırın ve kaşar rendesi serperek dürüm yapın.

İsteğe göre üzerine domates sosu ve kaşar peyniri rendesi ekleyerek 180 derece fırında peynir eriyene kadar fırınlayın.

Servis tabağına alın patates kızartması ve yeşillik ile servis yapın.

Pesto Soslu Taze Patates

Malzemeler:

1 demet taze fesleğen

2 Diş sarımsak

4 Çorba kaşığı Rende kaşar peyniri

1 çay bardağı Zeytinyağı

2 çorba kaşığı Çam fıstığı

tuz

Yapılışı:

Fesleğen yıkanır ve doğranır.

Sarımsak ve çam fıstığı ile birlikte rondoda iyice parçalanana kadar.

Buna rendelenmiş kaşar peyniri eklenir ve bir tahta kaşıkla iyice karıştırıldıktan sonra zeytinyağı ve tuz katılarak krema haline gelinceye kadar karıştırılarak servise sunulur.

Ballı Bademli Krep

Malzemeler:

1 adet yumurta

1 litre süt

1 tatlı kaşığı

1 tatlı kaşığı şeker

1 paket kabartma tozu

aldığı kadar un

İç için:

100-150 gr. kaymak

5-6 yemek kaşığı bal

50-100 gr. badem

Yapılışı:

Yumurta, süt, tuz ve şeker çırpılır. Daha sonra un azar azar ilave edilir ve çırpılır (unutmayın koyu kıvamlı ve akışkan olacak).

Teflon tavaya 1-2 yemek kasigi sıvıyağ konulur, kızınca sıvı hamur kepçe yardımıyla tavaya dökülür.

Alt yüzü pişince diğer yüzü çevrilir, iki tarafıda pişirilir ve servis tabağına alınır.

Üzerine sıcakken margarin sürülür ve her kata aynı işlem yapılır ve üst üste dizilir. Soğuduktan sonra içine bal ve kaymak sürülerek rulo yapılır.

Rulolar 4 cm boyutlarında kesilir. ve tavağa dizilir.

Kalan kaymak ruloların üzerine sürülür, her ruloya 1 badem eklenir ve üzerine bal gezdirilerek servis yapılır.