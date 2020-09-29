27 milyon TL’ye yapılan limana yatlar giremiyor!

205 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ve 900 metre uzunluğunda mendireğe sahip liman içi kum dolunca işlevini kaybetti. Yatlar giremeyince liman balıkçı teknelerine kaldı. Bu kez de Kurupelit Yat Limanı’nın doldurulmasına karar verilerek daha açığa yeni bir yat limanı yapılması gündeme geldi.

YANLIŞ EĞER TEKRARLANIRSA BUNDA KASIT VAR DEMEKTİR

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, liman inşa edilirken bilim insanlarının yaptığı uyarıların ve ilgili meslek kuruluşlarının itirazlarının dikkate alınmadığını, doğa dinamiklerinin göz ardı edildiğini, büyük mühendislik hataları yapıldığını ve bu nedenle de limanın amaca hizmet edemez hale geldiğini ifade etti.

Hancıoğlu, “Şimdi yine aynı yaklaşımla limana dolgu yapılması planlanıyor. Yanlış, bir defa yapıldığında, hata olarak kabul edilebilir. Ancak tekrarlanırsa bunun adı kasıttır. Yapılan her yanlışın bedelini, yıkımın faturasını vatandaşımız ödüyor” dedi.

BU YANLIŞI YAPAN HESAP VERMELİ

Samsun Mimarlar Odası Başkanı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İshak Memişoğlu “Yat Limanı’nın yanlış projelendirildiği zaman içinde ortaya çıktı, kadük kaldı. Halkın milyonları boşa gitti. Bunun suçlusunu ne yapacağız? Bunun sorumlusu var. Bu yanlışı yapanlardan hesap sorulmalı” dedi.