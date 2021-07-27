27 Temmuz 2021 Salı güncel corona virüsü (koronavirüs) verileri açıklandı! Bakan Koca ‘tedirgin edici seviye’ ifadeleriyle uyardı

Sağlık Bakanlığı, güncel corona virüsü verilerini açıkladı. 27 Temmuz Salı gününün verilerine göre, 246 bin 648 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 20 BİNE YAKLAŞTI

Bugün, 19 bin 761 yeni vaka tespit edilirken 51 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 7 bin 108 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN ‘TEDİRGİN EDİCİ SEVİYE’ DİYEREK UYARDI

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun” ifadeleriyle vatandaşları uyardı.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, ülkedeki aşılamada gelinen son duruma dair bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 64.38, ikinci doz ortalaması yüzde 39.45, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 68 milyon 681 bin 744 oldu.

DÜN 16 BİN 809 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın 26 Temmuz verilerine göre, 16 bin 809 vaka tespit edilirken, 63 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 224 bin 198 test yapılmış ve 5 bin 585 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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