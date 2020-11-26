270 yıllık çeşmenin kitabesine AKP’li vekil babasının adını yazdırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018’de restorasyonu tamamlanan İstanbul Fatih’teki İskenderpaşa Camii’nin Sarı Güzel Caddesi’ne bakan yüzünde kalan tarihi I. Mahmud Çeşmesi kitabesinin içeriğinin değiştirilerek, kitabeye orijinalinde bulunmayan eklemeler yapıldığını açıkladı.

KİTABENİN SONUNA BABASININ ADINI EKLEMİŞ

Mahir Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2018’de restorasyonu tamamlanan 1. Mahmud Çeşmesi kitabesinin orjinalinde “Ayn-ı dilcûy-ı şifa çeşme-i Sultan Mahmud” şeklinde biten kitabeye, “Sahibü’l hayrat merhum Ahmed Zeki Çamlı ruhiçün el fatiha” şeklinde ekleme yapılarak bitirildiğini ortaya koydu.

“OSMANLI DEVRİNDE OLSA İNFİAL OLURDU”

Polat, “Hangi sosyal statüde olursanız olun tarihi eserlerin imitasyonunu yapmak, kitabesine babamızın adını yazma hakkı vermiyor bize. Hele adını sultandan sonra yazdırmak Osmanlı devrinde olsa infial olurdu. Öyle olsa her restorasyonda Süleymaniye kitabesi okunmaz hale gelirdi” diye duruma tepki gösterdi.

“Eğer çalışma tarihi eser restorasyonuysa kitabesinin değiştirilmesi gerekiyor, bölge koruma kurulunun onaylı projesi niye ihlal edildiğinin uygulama sahibi ve kurumuna sorulması gerekiyor” diye devam eden Polat, “Restorasyon yapmayın demiyoruz yapın ama sultanın adı ardına babanızın adını eklemeyin!” ifadelerini kullandı.

AKP’Lİ VEKİLİN BABASI

Kitabeye adı eklenen Ahmed Zeki Çamlı, AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın babası. Ahmed Zeki Çamlı, 2017 yılında 83 yaşında vefat etmişti. Çamlı, Milli Nizam ve Milli Selamet Partisi’nin kurucuları arasında yer almakla beraber bir dönem Milli Selamet Partisinin İstanbul İl Başkanlığı görevinde de bulundu.

AÇILIŞINA AKP’LİLER KATILDI

1918 yılında yanarak tahrip olan çeşme, ‘aslına uygun olarak yeniden ihya’ denilerek 2018 yılında AKP’li milletvekillerinin katılımıyla açılmıştı. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı katılmıştı. Çamlı, törende yaptığı konuşmada, “Babam bunu yaptırmak için baya bir uğraş verdi fakat ona nasip olmadı. Bize nasip oldu. Bu çeşmeyi ihya ettik” demişti.

“TEŞEKKÜR EDECEĞİNE ÇAMURLA UĞRAŞIYORSUN”

Mahir Polat’a sosyal medyadan yanıt veren Ahmet Hamdi Çamlı, “İBB genel sekreteri olmuşsun ama memuriyetini siyasi çamuriyete alet ediyorsun. Yazık. İBB kimlere kalmış. Kanuna nizama usule aykırı hiç bir şey yokken, başkanının musluk açılışı yaptığı bir devirde, kaybolmuş koskoca bir çeşme ihya edilmiş, teşekkür edeceğine çamurla uğraşıyorsun…” diye yanıt verdi.