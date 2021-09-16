278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 278 şehit yakını ile gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atama törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldı. Bakan Yanık, ataması yapılacak 278 kişiden 121’inin kadın, 157’sinin erkek olduğunu belirterek, “Bu anlamda kadınların istihdamı noktasında ciddi bir destek olması bakımından mutluyuz. Bugünkü 45’inci atama teklifiyle birlikte bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısı 46 bin 127’ye ulaşmıştır” dedi.

“İSTİHDAM HAKKINI 1’DEN 2’YE ÇIKARDIK”

Bakan Yanık, şehit ile gazilerin mücadelesine ve hatıralarına sahip çıkmayı vefa meselesi olarak gördüklerini belirterek, şehit ve gazi yakınları için kamuda istihdam hakkı başta olmak üzere elektrik ve su ücretlerinde indirim hakkı, ücretsiz ulaşım hakkı ve psikososyal destek hizmetlerinin sağlanması gibi birçok imkanı hayata geçirdiklerini söyledi.

Yanık, 2002 yılında şehit yakınlarının 1 olan istihdam hakkını 2’ye çıkardıklarını, gazi ve gazi yakınları gibi vazife malulü ve sivil terör mağdurlarının malullerine de 1 istihdam hakkı getirdiklerini hatırlattı.

Yanık, “Atama yetkisinin Bakanlığımıza geçtiği 2014 yılından itibaren 29 bin 347 şehit yakını, gazi veya gazi yakınımızı, vazife malulü veya vazife malulü yakınımızı kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ettik. Böylelikle şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamudaki istihdam toplamı 45 bin 849’a ulaştı” diye konuştu.

“ÜCRETSİZ SEYAHAT HAKKI SAĞLANMIŞTIR”

Bakan Yanık, şehit ve gazi yakınlarının bir konut ile sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisinden yararlanmalarını sağladıklarını dile getirerek, barınma desteği kapsamında hak sahiplerine elektrik ücretinde yüzde 40, su ücretinde yüzde 50 indirim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yanık, şu ifadeleri kullandı:

* Memur ve işçi sendikalarının gazilere ayni ve nakdi yardımda bulunabilmelerinin önü açıldığı gibi; sıra tahsisli kamu konutlarında gazilere (+40) ek puan verilmesi sağlanmıştır.

* Şehitlerimizin eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile anne babaları, gazilerin ise kendileri, eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile anne babaları için ücretsiz seyahat hakkı sağlanmıştır.

* Bu hak sahipleri, şehir içi toplu taşıma, demir yolları ve deniz yollarının şehir içi ve şehirler arası hatlarından ücretsiz olarak yararlanabilmektedir. Bu kapsamda bugüne kadar 197 bin 367 ücretsiz seyahat kartını sahiplerine ulaştırdık.

Bakan Yanık’ın konuşmasının ardından butona basılarak, 278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı. DHA

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