28 Ekim okullar, bankalar, eczaneler açık mı?

Cumhuriyetimizin 99. yıldönümünün kutlanacağı bayram öncesindeki gün olan 28 Ekim tatil olacak. 28 Ekim günü kamu kurumları yarım gün çalışacak. Bankalar ve eczaneler 28 Ekim’de saat 13:00′ kadar müşterilerine hizmet verebilecek, okullar yarım gün tatil olacak.

28 Ekim günü öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı coşkusu başlayacak. Resmi tatil takviminde yer alan 28 Ekim tatil ancak yarım gün tatil sayılıyor. Okullar, bankalar, eczaneler 28 Ekim Cuma günü yarım gün açık olacak.

28 EKİM TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde ve KKTC’de her yıl şükran ve coşku içinde kutlanıyor. Bu gün resmi tatil kabul edilmektedir. Bu nedenle de 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.

28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlıyor. 28 Ekim Cuma günü okullar yarım gün açık olacak.

28 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

Cumhuriyet Bayramı, ülkemizde resmi bir bayramdır bu nedenle de resmi kurumlar kapalıdır. Bankalar 28 Ekim Cuma yarım gün açık olacak.

ECZANELER 28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2022 günü mesai yarım gün olacak. Eczaneler 28 Ekim Pazartesi günü 09.00-13.00 saatleri arası açık olacaktır. Saat 13.00’ten sonra ise sadece nöbetçi eczanelerimiz hizmet verecek