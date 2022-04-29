28. Gün Ramazan İftar Menüsü.

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar.

28. Gün Ramazan İftar Menüsü

Taze Sebzeli Çorba

Etli Biber Dolması

Makarna Böreği

Supangle

Taze Sebzeli Çorba

Malzemeler:

2 patates

1 havuç

1 pırasa

1 kabak

1 kuru soğan

1 domates

3 diş sarımsak

1 yeşil çarliston biber

1 kırmızı biber

1/3 bardak tel şehriye

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı doğranmış maydanoz

Tuzot, karabiber, nane

8-10 bardak su

Yapılışı:

Büyük bir tencereye su, zeytinyağı ve ezilmiş salçayı koyun.

Su kaynarken patates, kabak, havuç, yeşil biber, kırmızı biber, domates ve soğanları küçük küpler halinde, pırasayı ince ince, sarımsakları da küçük küçük doğrayıp tencereye ekleyin.

Kısık ateşte sebzelerin yumuşamasını bekleyin.

Pişmesine yakın şehriye, tuz ve baharatları ekleyin.

10 dakika sonra ateşten alıp üzerini doğranmış maydanozla süsleyin. Afiyet olsun…

Etli Biber Dolması

Malzemeler:

15 adet orta boy dolmalık biber

250 gr. dana kıyma

1 su bardağı dolmalık pirinç

50 gr. margarin ya da 1 çay bardağı sıvı yağ

2-3 adet domates

yarım demet maydanoz

1 orta boy kuru soğan

1 çorba kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su

tuz

karabiber

kırmızı biber

kuru nane

Yapılışı:

Dolmalık biberleri iyice yıkayın, sap kısımını kapak yapılabilecek şekilde bıçakla yardımı ile kesin ve tüm çekirdekleri çıkarın. Biberlerin içini parmağınızla hafifçe tuzlayın.

Pirinçleri yıkayıp iyice süzün, domateslerin kabuklarını ve çekirdeklerini çıkartarak kıyın.

Kıymayı, yemeklik doğranmış soğanı, margarinin ya da sıvıyağın yarısını, pirinci, domatesleri, nane, maydanoz, tuz ve karabiber iyice karıştırın.

Bir tatlı kaşığı yardımı ile biberlerin içini hazırladığınız harçla doldurun, çok fazla sıkıştırmamaya özen gösterin çünkü pirinçler piştikçe şişmeye başlayacak.

Doldurulmuş dolmalık biberleri ortaboy bir tencereye dik ve yakın olarak yerleştirin. Kalan yağı ve domates salçasını küçük bir kapta kavurarak içine iki bardak kaynar su ilave edin. Hazırladığınız sosu biberlerin yanından tencereye koyun.

Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra ise kısık ateşte pişirin. Yarım saat sonra biberlere çatalla dokununca rahat deliniyorsa dolma pişmiş ve servise hazır demektir.

Servis tabağına aktarıp, isteğe göre dereotu ile süsleyerek sıcak servis yapın.

Makarna Böreği

Malzemeler:

2 adet yufka

2 adet yumurta

250 gr. beyaz peynir

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 çay bardağı yoğurtyarım paket makarna (kesme, fiyonk yada burgu olabilir)

isteğe göre maydanoz

2 yemek kaşığı margarin

Yapılışı:

Makarnaları bol suda çok yumuşamayacak şekilde haşlayın (yaklaşık 6–7 dakika).

Süt, sıvıya yağ, yoğurt ve yumurtayı birlikte çırparak sos yapın.

Peyniri ufalayın, makarna ile karıştırın.

İsteğe göre maydanozları kıyarak bu karışıma ekleyin.

Orta boy bir borcamı margarinle yağlayın ve yufkanın birini borcama serin.

Makarnalı peynirli karışımı yayın ve üzerine sosun yarısını dökün.

İkinci yufkayı sererek üzerine kalan sosu yedirin. 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Supangle

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker (190 gr)

2 tepeleme yemek kaşığı kakao (20 gr)

yarım su bardağı buğday nişastası (50 gr)

50 gr bitter çikolata

kaselere koymak için isteğe göre 1-2 dilim kek

Yapılışı:

Sütten az bir su bardağı kadar tencereye alın.

Üstüne kakao, nişasta ve toz şekeri ilave edip topak kalmayıncaya kadar çırpın.

Kalan sütü tencereye ilave edip orta ateşte kıvam alıncaya kadar pişirin.

Kıvam alan supangle karışımına çikolataları ilave edin. Çikolata eriyinceye kadar hızlıca karıştırıp ocaktan alın.

İsteğe göre kek dilimlerini kuplara paylaştırın. Üstüne sıcak supangleyi döküp 1 dakika kadar kabuk bağlamasını bekleyin.

Kabuk bağlayan supanglenin üstüne hindistan cevizi serpin, oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın ve soğuk servis edin.