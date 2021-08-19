28 Şubat davası cezaları kesinleşti

28 Şubat davasında cezası onanan 14 isim hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında darbeye teşebbüs suçundan 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını 9 Temmuz 2021 tarihinde onamıştı.

Yargıtay’ın kararı davaya bakan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme de kararı, gereğinin yerine getirilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosu’na gönderdi.

İnfaz Bürosu da 14 sanığın cezaevine konulması için işlemleri başlattı ve yakalama kararı çıkarttı.

Cezaevine konulması için yakalama kararı çıkartılan isimler şöyle:

Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekât Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi, Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç ile emekli generaller Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Saner, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker.

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