’28 Şubat davası komutanlarının ciddi sağlık sorunları var’

28 Şubat davasında haklarındaki ömür boyu hapis cezaları kesinleşerek cezaevine konan eski komutanlar cezaevi koşullarının yanı sıra hastalık ve yaşlılıkla da mücadele ediyor.

Kemal ATLAN

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Silivri Cezaevi’ne gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında 28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve bir yıldır Silivri Cezaevi’nde olan dönemin MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç (86) ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi (90) ile de görüştü. Çakırözer, cezaevinde yaptığı görüşmeleri şöyle aktardı:

ÇÖREKÇİ: “BENDEN YAŞLISI YOK”

Ahmet Çörekçi görüşmede “Burada ‘İyi misiniz?’ diye soruyorlar. Hiç iyi değiliz. Bu muameleyi hak etmediğimiz için iyi değilim. O günkü MGK’nın askeri kanadından sadece ben hayattayım. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının hepsi öldü. Şimdi öbür dünyada benim buradaki durumumdan rahat olduklarına eminim. 10 Haziran’da 90 yaşına burada girdim. Sanırım benden yaşlısı yoktur cezaevlerinde. Anayasa Mahkemesi’nde başvurumuz var. Mahkeme neden hala görüşmeden bekliyor? Bize neden elektronik kelepçe veya ev hapsi vermiyorlar anlayabilmiş değilim” dedi.

KILIÇ: GÖĞSÜME İKİ KEZ AĞRI GİRDİ

Kalp sağlığıyla ilgili endişeleri olduğunu belirten MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç, “Kalp damarlarımda 2 stent takılı. Cezaevinde iki kez göğsüme ağır sancı girdi. 3-5 dakika süren sancılardı ama korkuyor insan” ifadelerini kullandı. İlhan Kılıç görüşmede “Niye buradayız anlamış değilim. Burada her gören ‘Senin ne işin var burada’ diye soruyor. Ben dönemin MGK Genel Sekreteri olarak hiçbir dahlim olmadığını defalarca anlattım. Bizim kanunumuz belli. MGK’nın Başkanı Cumhurbaşkanı. Bir tarafta siviller, diğer tarafta askerler. Ben Genel Sekreteriyim kurulun. Hiçbir karar verici yetkim sorumluluğum yok. Ve Cumhurbaşkanı ve Başbakan benim amirlerim. Buna rağmen benim ne işim var burada? Anayasa Mahkemesi’nin bu konuyu ve başvurularımızı ele almasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“AYM BİR AN ÖNCE DOSYAYI ELE ALMALI”

Çakırözer ise cezaevindeki hasta ve yaşlı mahkumların durumuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kısa görüşmemizde bile eski komutanlarda yaştan kaynaklı unutkanlık belirtilerini fark ettim. Başka ciddi sağlık sıkıntıları da var. Zamanında eski başbakan merhum Necmettin Erbakan’a yargının verdiği cezayı evinde geçirmesi için kanun değişikliği yapılmıştı. Şimdi aynı imkan bu emekli askerlere ve sağlık durumu kötü olan siyasetçi Aysel Tuğluk’a da tanınmalıdır. Ayrıca eski komutanların Anayasa Mahkemesi önünde bireysel başvuruları var. Aylardır bekliyor. Bu insanların yaşı ilerledi, sağlık durumları bozuk. Bir an önce o başvuru ele alınarak sonuçlandırmalıdır.”

İlginizi Çekebilir Çevik Paşa’nın ilk sözü ne oldu? İlginizi Çekebilir FETO kumpasını yendi korgeneral oldu