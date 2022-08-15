28 Şubat Davası’nda tutuklanan 13 generalin ailesi AYM önünden seslendi

28 Şubat Davası’ndan müebbet hapse çarptırılan ve yaşları 75 ile 91 arasında değişen komutanların eşleri Anayasa Mahkemesi önünde özgürlük istedi: “Sesimize kulak verin, bir an önce başvurumuzu değerlendirin.”

28 Şubat Davası’nda tutuklanan 13 generalin ailesi Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcısı Şengül Can ve üyeleri de katıldı. Basın açıklaması Korg. Vural Avar’ın eşi Tuna Avar tarafından okundu.

“DÜZMECE BİR İDDİANAME İLE TUTUKLANDILAR”

Atatürkçü Düşünce Derneği’nden yapılan açıklamada, “Düzmece bir iddianameyle tutuklanan komutanlarımızın ailelerinin yaptığı basın açıklamasına Gnl.Bşkn.Yrd. Şengül Can ve üyelerimizle birlikte katıldık. Basın açıklamasını okuyan Korg. Vural Avar’ın eşi Tuna Avar’a Genel Başkanımızın destek mesajını ilettik” denildi.

“İNSANLIK AYIBIDIR”

Veli Ağbaba ise, “74-90 yaşlarında 13 general hukuka aykırı olarak 362 gündür cezaevinde tutuluyor. Bu bir insanlık ve adalet ayıbıdır” açıklamasında bulundu.

“FETÖ KUMPASIDIR”

“Cezaevindeki Asker Aileleri” başlığıyla yapılan ortak basın açıklamasında, “Mahkeme sürecinde ısrarla altını çizdiğimiz bir durumu şimdi kamuoyunun huzurunda bir kez daha vurguluyoruz: 28 Şubat Davası tıpkı diğerleri gibi bir FETÖ kumpasıdır!” denildi.

Ortak açıklamada talepler şöyle iletildi:

“Bizler buraya AYM’nin lehimize bir karar vermesini sağlamak için toplanmadık. Talebimiz, AYM’nin bir an önce hak ihlali konusundaki bireysel başvurularımıza bir yanıt vermesi ve dosyayı ele almasıdır. Zaten inanıyoruz ki, dosyayı açtıklarında, hukuk tarihimize kara bir leke olarak geçeceğinden kuşku duymadığımız 28 Şubat Davası’ndaki bütün hukuk garabetlerini görecek ve verilen kararlara kendileri de şaşıracaklardır. Bizler ölümlere doğru giden haksız bir infaz sürecini kamuoyuyla paylaşmak üzere burada toplandık.”

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