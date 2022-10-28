29 Ekim’de Marmaray, metro, otobüs ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu ulaşım bedava mı?

29 Ekim’de Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabileceği açıklandı. Ankara’da EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY, İstanbul’da İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları 29 Ekim’de ücretsiz hizmet verecek.

Resmi Gazete’sinde yer alan ve kamunun ürettiği mal ve hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanma istisnasına ilişkin hükümleri düzenleyen karara ek yapıldı. Kararla, 29 Ekim’de Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden yararlananlar, 4736 sayılı yasanın kamu kuruluşlarının ürettiği mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli yaralanmayı engelleyen hükmünden muaf tutuldu.

OTOBÜS, METROBÜS VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurlarında ulaşım ücretsiz olacak.

MARMARAY ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Marmaray trenleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecek.

ANKARA’DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO, ANKARAY) ile 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz olarak hizmet verecek.

Ankara’da Başkentray da vatandaşlar gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

İZMİR’DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu ulaşım tarifesini 1 kuruş olarak belirledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümünde, 29 Ekim Cumartesi günü yapılacak kutlamalara İzmirlilerin katılımı kolaylaştırmak için toplu ulaşım tarifesini 1 kuruş yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, metro, tramvay ve İZDENİZ, İZULAŞ ve İZTAŞIT araçları, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü boyunca sembolik ücretle hizmet verecek. Uygulama, havalimanı, baykuş, bilet 35, kontörlü ulaşım kartları ile oto tahsis ve bağlı kalma tarifesi dışında kalan tüm seferlerde geçerli olacak.