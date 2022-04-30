29. Gün Ramazan İftar Menüsü

Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri ile birbirinden lezzetli iftar sofraları hazırlayın.

Yine geldi 11 ayın sultanı Ramazan. Bu Ramazan 30 gün boyunda her güne özel hazırladığımız iftar menüleri vereceğiz.

İftara Ne Pişirsem? derdine son…

Artık ne pişireceğim gelen misafirlerime ne yemek yapacağım diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Her güne özel birbirinden leziz yemeklerden oluşan menüye uyarak harikalar yaratabilirsiniz..

Hayırlı Ramazanlar.

29. Gün Ramazan İftar Menüsü

Süzme Mercimek Çorbası

Sebzeli Tavuk

Brokolili Makarna

Panna Cotta

Süzme Mercimek Çorbası

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet küçük boy patates

1 adet küçük boy soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

6-7 su bardağı su

tuz

karabiber

Servisi için:

Zeytinyağı

Kırmızı toz biber

kuru nane

Yapılışı:

Soğanı ve patatesi soyup yemeklik doğrayın. Mercimeği bol suda yıkayıp süzün.

Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alın. Sağanı ve patatesi ekleyerek kavurun.

Mercimeği ve tuzu ekleyerek tekrar kavurun. Suyu ekleyin ve orta ateşte mercimekler ve patatesler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Pişen çorbayı blenderdan geçirin. Yaklaşık 10 dakika daha pişirip ocaktan alın.

Zeytinyağı ve toz biberi bir cezvede kızdırın. Kaselere aktardığınız çorbaların üzerine kızdırılmış biber ve kuru nane ile servis yapın.

Sebzeli Tavuk

Malzemeler:

2 adet tavuk göğsü

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet orta boy havuç

1 adet orta boy patates

1 su bardağı su

1 adet yeşil biber

5 adet mantar

Sıvıyağ

Tuz, karabiber

isterseniz 1 tatlı kaşığı salça

Yapılışı:

Tavuk göğüslerini kuşbaşı doğrayın. Soğan, patates ve havuçları soyarak yemeklik doğrayın.Mantar ve biberi ince ince kıyarak tüm malzemeyi hazırlayın.

ssıvıyağda kavurun. 1’er dakika arayla yeşil biber, havuç, patates ve mantar ekleyerek sebzeleri kavurmaya devam edin.

En son kuşbaşı tavukları ekleyin ve göğüs etinin rengi beyaz olana kadar kavurmaya devam edin.Etlerin rengi istediğiniz kıvama gelince suyunu ve tuzunu ekleyerek kapağını kapatın ve sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Sıcak servis yapın.

Brokolili Makarna

Malzemeler:

2 adet tavuk göğsü

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet orta boy havuç

1 adet orta boy patates

1 su bardağı su

1 adet yeşil biber

5 adet mantar

Sıvıyağ

Tuz, karabiber

isterseniz 1 tatlı kaşığı salça

Yapılışı:

Tavuk göğüslerini kuşbaşı doğrayın. Soğan, patates ve havuçları soyarak yemeklik doğrayın.Mantar ve biberi ince ince kıyarak tüm malzemeyi hazırlayın.

ssıvıyağda kavurun. 1’er dakika arayla yeşil biber, havuç, patates ve mantar ekleyerek sebzeleri kavurmaya devam edin.

En son kuşbaşı tavukları ekleyin ve göğüs etinin rengi beyaz olana kadar kavurmaya devam edin.Etlerin rengi istediğiniz kıvama gelince suyunu ve tuzunu ekleyerek kapağını kapatın ve sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Sıcak servis yapın.

Panna Cotta

Malzemeler:

250 ml krema

35 gr toz şeker (2 yemek kaşığı)

75 ml süt (1 çay bardağından biraz eksik)

6 gr yaprak jelatin (1 tatlı kaşığı)

1 çubuk vanilya ya da vanilin

Mevsim meyveleri (canınız ne çekiyorsa)

Yapılışı:

Krema, toz şeker ve sütü küçük bir tencereye alın.

Çubuk vanilyayı boyuna ikiye bölün ve bıçak yardımıyla içindeki minik çekirdekleri sıyırarak tencereye ilave edin. Kısık ateşte tüm malzemeyi karıştırarak kaynatın.

Soğuk suda 2 dakika kadar yumuşattığınız yaprak jelatini panna cottaya ekleyerek tencereyi ocaktan alın.

Jelatin eriyinceya kadar karıştırın ve önceden hafifçe su ile ıslattığınız kaplara paylaştırın.

Panna cottaları 3-4 saat kadar buzdolabında soğuttuktan sonra kalıbı ters çevirerek servis tabağına alın.

Dilimlenmiş mevsim meyveleri ile servis yapın.