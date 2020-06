29 Haziran On Numara sonuçları belli oldu! On Numara’da büyük ödül 1 kişinin oldu!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen On Numara çekilişinin sonuçları belli oldu. Bilet alarak sonuçları bekleyen binlerce kişi buı haftanın şanslı on numarasının hangileri olduğunu araştırmaya başladı. 22 rakam arasından şanlı on rakamın belirlenmesiyle büyük ödülü kazanan kişi sayısı da netleşti. Geçtiğimiz çekilişte 2 kişinin bildiği On Numara’da bu hafta büyük ikramiye 1 bilete isabet eti. İşte 29 Haziran MPİ On Numara sonuçları…

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU

Milli Piyango’nun 934. hafta On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara’da büyük ikramiye tutarı 506 bin TL olarak belirlendi. İşte şanslı rakamlar…

SÜPER ON NUMARA VE SAYISAL ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Süper On Numara oyunu için İdaremizce her gün saat 20:15’de ayrı bir çekiliş yapılacaktır. Bu nedenle, Pazartesi günleri Süper On Numara Oyunu için saat 20: 15, Sayısal On Numara oyunu için de Saat: 21:15’de ayrı ayrı çekiliş gerçekleştirilecektir. Çekilişler İdaremiz Kızılay Binasında halka açık olarak ve noter huzurunda gerçekleştirilecek olup, ayrıca internet sitemizden canlı olarak ve akabinde de arşiv şeklinde yayınlanacaktır.

SÜPER SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ: Çarşamba saat 21.45’te ve Cumartesi saat 21.15’te yapılacak.

PARA LOTO ÇEKİLİŞİ: Perşembe saat 21.15’te yapılacak.

SÜPER ON NUMARA ÇEKİLİŞİ: Her gün saat 20.15’te yapılacak.

SÜPER ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ: Çarşamba saat 21.15’te yapılacak.