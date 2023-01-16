29 ilde devre mülk operasyonu 104 gözaltı

Jandarma ekipleri devre mülk satışında hile yaparak haksız kazanç elde eden kişilere yönelik istihbarat ve teknik takip çalışmasını tamamladı. Hafta sonunda çok sayıda vatandaşı mağdur eden şüphelilere yönelik olarak 29 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.
Aydın merkezli operasyon çerçevesinde 5’i avukat 104 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerin 52’si sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Kuşadası Adliyesi’ne sevk edildi. Diğerlerinin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.