29 Şubat Sayısal Loto sonuçları: İkiye bölündü!

Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından gerçekleştirilen çekiliş ardından belli oldu. Şanslı numaralar sayesinde her çekilişte binlerce kişiye ikramiye kazandıran Sayısal Loto’da büyük ikramiyenin isabet ettiği kuponların Denizli ve Ankara’dan yatırıldığı duyuruldu. Haberimizden 29 Şubat Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 29 ŞUBAT

1 – 7 – 11 – 24 – 26 – 33