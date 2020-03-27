29 yıldır manastırdan çıkmayan rahibe, sosyal mesafenin püf noktalarını korona karantinasındakiler için anlattı

ABD’nin New Jersey eyaletindeki bir manastırda yaşayan ve manastır sınırları dışına çok nadir çıkan 18 rahibeden biri olan Mary Catharine Perry, 29 yıldır uyguladığı sosyal mesafenin sırlarını NJ.com haber sitesiyle paylaştı.

‘Manastıra kapanmış’ diye nitelenen, yani doktor ziyareti ya da temel ihtiyaç alımı dışında manastırın kapısından çıkmayan rahibelerden olan Mary Catharine Perry, kendilerini diğerlerinden ayırdıkları bir yaşam sürdüklerini, koronavirüs pandemisi yüzünden dünya çapında kendilerini ev hapsinde bulan milyonların bunun ne anlama geldiğini öğrenmesi gerektiğini söyledi.

“Biz partiye ya da düğüne yahut arkadaşlarla dışarıda yemek yemeye gitmeyiz. 8 dönümlük evimizden aylarca çıkmadığım olur” diyen Rahibe Perry, karantina altındakilere belirsizlik endişesini giderecek bir rutin bulmalarını tavsiye etti.

Buna alışmanın zaman aldığını kabul eden rahibe, kendi rutininin dua, ibadet, çalışma, yemek yeme, eğlenmeden oluştuğunu, böylece huzurlu bir ritm tutturduğunu belirtti.

Karantina altındakilere bütün gün pijamayla dolaşmamalarını tavsiye eden Perry, böyle belirsizlik dönemlerinde insanın kendisinin ve sevdiklerinin güvenliğini, ihtiyaçlarını sağlama telaşına düştüğünü, ama en yakınlar dışındakilere, örneğin semtin yaşlılarına yardım etmek de gerektiğini söyledi.

Karantinanın aile ve dostlarla bağları güçlendirme fırsatı olarak görülmesini ve birlikte iyi vakit geçirmeye özen gösterilmesini nasihat eden Perry’nin son öğüdü bu dönemi daha sessiz sakin, daha basit bir yaşam sürmeyi öğrenmek için değerlendirmek oldu.

Rahibe arkadaşlarıyla birlikte her gün 90 dakika hiç konuşmadan ve hareket etmeden mola aldıklarını ve bu zaman dilimine ‘derin sessizlik’ dediklerini aktaran Perry, bu uygulamanın insana yalnız kalma fırsatı yarattığını ve şu sıra sosyal mesafe uygulayan herkese yararlı olacağı görüşünü dile getirdi.

Lakin pek çok kişinin bunu uygulamakta zorlanacağını belirterek “İnsanlar huzur ve sukut istediklerini söyler. Ama kucaklarına bırakıldığında, panik olurlar. İnsanlar yalnız olmayı bilmiyor. Gölge taraflarıyla, kendileriyle ilgili hoşlanmadıkları acı gerçeklerle yüzleşmekten korkuyorlar” dedi.

Ama ‘hayatın aceleye getirilmek için olmadığı’ ve ‘bu dönemin kişinin kendisini tanıması için kullanılabileceğini’ sözlerine ekledi.