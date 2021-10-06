290 havayolunun üye olduğu IATA’da ilk Türk başkan

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, 120 ülkeden 290 üye hava yolu şirketiyle toplam hava trafiğinin yüzde 82’sini temsil eden Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği-IATA yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Nane görevi Haziran 2022’de teslim alacak.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane; IATA’nın 77. Yıllık Genel Kurul Toplantısı’nda, Haziran 2022 itibarıyla göreve başlamak üzere Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA’nın Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

IATA’nın ilk Türk Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak olan Mehmet T. Nane, görevi mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Robin Hayes’in başkanlık döneminin ardından, 19-21 Haziran 2022’de Şanghay’da gerçekleştirilecek 78. Genel Kurul’da devralacak ve 2023’te gerçekleştirilecek 79. Genel Kurul’un sonuçlanmasına kadar sürdürecek.

Mehmet T. Nane, bu seçimle birlikte IATA’nın İcra Kurulu Üyesi de olacak ve İcra Kurulu Üyeliği; seçilmiş, aktif ve önceki Yönetim Kurulu Başkanı olarak 3 dönem sürecek.

Yazılı bir açıklama yapan Mehmet T. Nane, “Böyle önemli bir göreve layık görülmüş olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Çünkü bu, aynı zamanda Türk havacılığının geldiği noktanın da önemli bir göstergesi” dedi.

Nane sözlerine şöyle devam etti:

“Kendi kritik rolünün yanı sıra birçok sektörün de destekleyicisi konumunda olan havacılık sektörü, tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Bugün 120 ülkeden 290 üye hava yolu şirketiyle toplam hava trafiğinin yüzde 82’sini temsil eden IATA olarak bize düşen en büyük görev, dünya ekonomileri için itici bir güç olan sektörümüzün pandemi öncesi döneme en kısa sürede dönebilmesi ve sürdürülebilir gelişiminin devam etmesi için çalışmak. Ben de bunun için var gücümle çalışacağım. Hep birlikte mücadele ederek bu zorlu günleri aşacağız.”

Geçtiğimiz dönem IATA Denetim Komitesi Başkanı olarak görev yapan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, 2019 yılından bu yana IATA’nın Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de sürdürüyor.

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