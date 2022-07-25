2’si üst düzey yönetici 15 terörist öldürüldü

Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 2’si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonu bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 2’si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kahraman komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2’si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi” denildi.

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