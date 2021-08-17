3.3 milyon liralık gaspta yeni gelişme

İstanbul Ataşehir’de Sibel Koçan’ın vurularak hayatını kaybettiği 3 milyon 300 bin TL’lik gasp olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden G.K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden E.D. ise hakimlikteki sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

SEVGIM BEGÜM YAVUZ

İstanbul Ataşehir’de, 15 Haziran’da Holding binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan başından vurularak hayatını kaybederken, gaspçılar içinde 3 milyon 300 TL bulunan çantayı alarak kaçmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tetikçi olduğu ileri sürülen G.K. ile işbirlikçisi olduğu iddia edilen E.D.’yi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüphelilerden G.K. “bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme” ve “silahla kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konutta işyerinde veya eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma” suçlarından, E.D. ise “suçluyu kayırma” suçundan tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

“KIZ ARKADAŞIMLA OTURUP FİLM İZLİYORDUK”

Şüphelilerden G.K. hakimlikteki sorgusunda, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, “Ben dosyada ismi geçen kimseyi tanımıyorum. Olay tarihinde kız arkadaşımla oturup, film izliyorduk. Ben bir suç işlemedim. Ben eve girip çıktım. Kız arkadaşımı aldım. Bana iftira atılmaktadır” dedi.

Şüphelilerden E.D. ise sorgusunda, “G.K. benim dayımın oğlu olur. 8 aydır evi tuttuğumdan bu yana gelip gitmektedir. G.K’nin işlediği iddia edilen suçu bilmiyorum. Bana bundan hiç bahsetmedi” ifadelerini kullandı.

E.D. ifadesinde, “Benim yakalanan silahla alakam yoktur. Kime ait olduğunu bilmiyorum. Silahlar sitenin çatı katında yakalanmıştır. Ailem ile bir bağlantısı yoktur. G.K.’nin silahı vardı. Evin içerisinde silahı görmedim. Markasını, modelini hatırlamıyorum. Ben şüphelilerden sadece G.K.’yi tanırım. Diğer şahısları tanımam” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Hakimlik, G.K.’nin üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi. E.D. hakkındaki tutuklama talebinin reddine karar veren hakimlik, şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz aylarda gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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