3.5 AYDA 20 KİLOYU NASIL VERDİM?

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3.5 ayda nasıl 20 kilo verdim?

1996’da yüz kiloyu aşmıştım, 25 yıl sonra ilk kez 100 kilonun altına düştüm?

Ne yedim ne içtim, sağlığımda nasıl değişiklikler oldu?

En önemlisi bunun maliyeti ne kadar tuttu?

Gündemi analiz ettiğim videoları izle:

https://youtube.com/playlist?list=PLoundVzg280nfsyEVSLCpLdmxUQ-smA73

Mini haberlerle alternatif gündemi takip et:

https://youtube.com/playlist?list=PLoundVzg280moP1y-X8KqxTZVmZXY14og

Benim sesimden köşe yazılarımı dinle:

https://youtube.com/playlist?list=PLoundVzg280lO2zG9ju7ALHFitOAL4jLA

Akşam ana haberleri izle:

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